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雷·達裏奧為何選擇在Q4買入這兩支金融科技股？

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CMC Markets

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12 Mar 2024, 21:20

雷·達裏奧的橋水基金在2023年第四季度增持了Visa和Mastercard的股票。這兩家公司在業內都各佔一席之地，因此近年來均維持了可持續的利潤和收入增長。

Stockcircle的數據顯示，Visa（V）和Mastercard（MA）的股票在2023年第四季度均遭到“超級投資者”的凈拋售。

但一大全球著名投資機構卻逆勢買入，也似乎因此成功獲利。

這家機構就是雷·達裏奧（Ray Dalio）創立的橋水基金。橋水基金在第四季度購入了237,287股Visa股票和117,673股Mastercard股票。

據Whalewisdom估計，橋水基金該季度購買Visa股票的均價為218.16美元。到去年第四季度末，Visa的股價為260.35美元，也即橋水基金該季度的投資收益率為19.3%，截至今年3月6日收盤時的收益率為28.5%。

Whalewisdom的估算還顯示，橋水基金買入Mastercard股票的均價為370.00美元，也即該季度的收益率為15.3%，截至上周四的收益率為27.5%。

關於雷·達裏奧

雷·達裏奧是著名投資公司橋水基金的創始人，曾短暫從事過農業投資，而後在26歲時成立了橋水基金。雖然達裏奧已卸任橋水基金CEO一職，但仍擔任該公司董事，併為橋水基金的兩位聯合首席投資官Greg Jensen和Bob Prince提供積極指導。

截至今年3月7日，橋水基金的投資組合價值約為183億美元。該投資基金具備多元化的特點，旨在靈活抵禦各類意外的經濟事件。在橋水基金的投資組合中，消費必需品行業所佔比例最高，達22.7%。

推薦閱讀：《雷·達裏奧的風險平衡之道》

纍積價值

上述兩支金融科技股均具備一些基本要素，因而才能得到達裏奧這類投資者的青睞。

首先，兩股均長期維持了較為強勁的利潤率。

mastercard

過去五年間，Mastercard的利潤率一直在45%上下浮動。

這點與整體的市場行情形成鮮明對比：FactSet數據顯示，標普500（混合指數）2023年第四季度的凈利潤率為10.7%。即便在2020年新冠疫情的影響下，Mastercard的利率潤也僅略低於42%。

Visa的利潤率數據更為亮眼。過去五年，Visa的利潤率始終維持在45%以上，2023年的凈利潤率達到52%。

visa

Tema ETF的首席投資官Yuri Khodjamirian此前在接受OPTO Session採訪時錶示， Visa等公司由於其業務覆蓋面廣，因此能夠維持如此高的利潤率。

“Visa已經構建起了強大的支付網絡，允許用戶隨時付款。而很多宣稱要為支付領域帶來顛覆性變化的金融科技公司，最後無一不採用了Visa的支付渠道，這點很能說明問題……”

“隨著時間的推移，Visa不斷為自身和客戶纍積價值，這也能解釋為什麽Visa的財務數據如此強勁。”

近年來，兩家公司的收入和凈利潤也在穩步增加（2020年除外）。2023年，Mastercard的收入和每股收益分別同比增長了12.9%和15.1%，Visa公司的增幅分別為11.4%和16.9%。

TOLL收益可觀

截至3月7日，Mastercard的股價年增幅為31.8%，年初至今的漲幅為10.7%。

Visa則在過去12個月內上漲了26.6％，年初至今的漲幅達7.9％。

由於Visa的支付網絡覆蓋全球，形成了壟斷優勢，因此Visa也被納入了Tema Monopolies and Oligopolies ETF（TOLL）；截至3月6日，Visa為TOLL基金的第四大持股，比重達4.8%。自2023年5月成立以來，TOLL增幅為26%，年初至今的增幅達9.2%。

投資者也可通過iShares US Financial Services ETF（IYG）投資上述兩支股票。截至3月5日，Visa和Mastercard是該基金的第三和第四大持股，權重分別為9%和7.9%。IYG在過去12個月增長了18.3%，年初至今的增幅為7.1%。


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