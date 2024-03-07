供應量銳減——Matthew Sigel談比特幣關鍵之年

VanEck數字資產研究主管Matthew Sigel近期與OPTO Sessions展開了對話，就比特幣減半倒計時、美國總統大選對比特幣價格的影響以及增持比特幣儲備的地區進行了探討。



區塊鏈中每添加210,000個區塊（也即每四年左右），比特幣就會“減半”，而下一次比特幣減半預計將在2024年四月出現。

VanEck數字資產研究主管Matthew Sigel在與OPTO Sessions對話時稱：“目前，比特幣區塊的開採間隔為10分鐘，每開採一個區塊，解決算法問題的礦工就會收到6.25個比特幣的獎勵。大概100天後，也就是在四月初到四月中旬左右，比特幣算法將再次發生變化，每十分鐘的獎勵數額會降低至3.125個比特幣。”

減半降低了新幣進入流通的速率，理論上而言可維持比特幣的需求量。Sigel指出，過去的減半事件發生後，比特幣價格都在一年內翻了一番。

“如果比特幣的供應量受到突如其來的沖擊，新幣供應量驟減一半，那麽價格走勢理論上會對此作出強烈反應，在其後的6-12個月內至少出現翻倍增長。”

比特幣礦工的博弈論

價格變化背後的機制非常復雜。

Sigel錶示，礦工在獎勵減半前就沒有多少利潤，減半後挖礦活動會更加難以為繼。因此，礦工不得不做出選擇：被迫賣出他們持有的大量比特幣（導致短期需求過剩）或直接宣佈破產。無論礦工作何選擇，利潤空間更大的礦工如果能持續運營、找准買幣的時機，就能以相對較低的價格擴大市場份額。

找准時機就是關鍵，但偏偏時機最難把握。Sigel還指出，在減半後的幾天至幾周內，幣價跌幅可能達到20%或更多。

美國11月的總統大選是一大關鍵裏程碑。減半事件往往和美國總統大選同年進行。部分人士（包括Sigel本人）認為這是比特幣的發明者中本聰有意而為之。

Siegel錶示：“我們可能要等到美國總統大選塵埃落定之後——也就是今年第四季度——才能看到幣價實現爆炸性增長。”2020年美國總統大選結束三周後，比特幣的價格在當年11月30日突破了（當時的）新高。

供需與通脹

目前各界一致認為，美聯儲將在2024年結束為期兩年的緊縮周期，甚至可能開始降息，降低信貸獲取難度。

雖然寬鬆的貨幣政策本質上具備通脹屬性，但致力於比特幣生態繫統的風投基金egodeath.capital的創始合夥人Jeff Booth等部分人士認為加密貨幣供應量是沒有上限的，因此可用來對沖通脹。（同時，標普全球的分析員等人士則錶示比特幣的歴史記錄較為有限，無法據此作出明確的判斷。）

Siegel錶示：“我們認為比特幣有潛力保護投資者不受法幣貶值的影響，這就是其價值所在。”

“如今也有一些國家開採比特幣作為財政儲備，包括薩爾瓦多、阿聯酋、阿曼和不丹。在中東、拉丁美洲和亞洲，比特幣的普及度也在上升，且投資者可以通過比特幣這種新興資產類別對美國財政狀況錶達不滿。”

比特幣批評人士指出，2022年通脹一路飆升時，比特幣價格不增反降，併不能提供有效的對沖。然而，Siegel則認為這一局面是由各國政府採取的通脹應對措施所導致的。

“政策制定者認為通脹上升是由於企業貪利、供應鏈出現問題所導致的，覺得只要細化對金融行業的管理，就能控制通脹。

但在我看來，層層加碼的監管措施是一種弊病，不利於加密貨幣發展。”



