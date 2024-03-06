巴菲特為何仍然看好美股?

巴菲特嚮伯克希爾·哈撒韋（BRK-B）的股東們發出了自其得力助手查爾·芒格去世後的首封致股東信，併在信中將芒格比作“建築師”，將自己比作“總承包商”，負責構建芒格的願景。

2023年，伯克希爾·哈撒韋的市值上升了15.8%，自1964年以來的總增幅達到4,384,748%。

雖然伯克希爾去年的錶現不敵標普500（年漲幅為26.3%），但標普500自1965年來的總漲幅僅達到31,223%，遠低於伯克希爾的增長水平。盡管如此，巴菲特仍在2月24日發錶的致股東信中警告稱：該公司已無法維持“如此高水平的的增長”，原因是伯克希爾和其他公司已經對“美國少數幾家真正能促進伯克希爾發展的企業翻來覆去地投資了無數次。”

不過他又補充道，伯克希爾的股票“應該會比普通的美國企業錶現更好”，因為伯克希爾規模龐大，其凈值在標普500公司中佔到了6%的份額。

伯克希爾總部位於奧馬哈。憑借其“極端保守的財政主義”，該公司的現金儲備在去年第四季度末增至1676億美元，較前一季度末的1572億美元有顯著增長。由於保險承保收益和投資收入較為可觀，伯克希爾的營收由309億美元增至374億美元，同比增幅達21%。

雖然伯克希爾的現金儲備又創新高，但素有“奧馬哈的神諭”之稱的巴菲特卻錶示他“從1942年3月11日（第一次購買股票）以來，不記得有任何一段時間是自己沒有將大部分凈資產投入到股票中的”。

這封致股東信也揭示了伯克希爾目前的持股情況和在美國內外的投資立場。

“無限期”持有美國運通和可口可樂股票

伯克希爾持倉量最高的是蘋果（AAPL）股票，佔到其股票投資組合的一半。截至2023年12月31日，伯克希爾共持有90,560萬股，價值1,743億美元，在去年第四季度賣出了1,000萬股。不過，蘋果在致股東信中只提到了一次。

巴菲特詳細闡述了對美國運通（AXP）和可口可樂（KO）的看法，併錶示伯克希爾看好這兩家公司的收益和股息增長，將“無限期”持有這兩家公司的股票。截至2023年12月31日，美國運通和可口可樂在伯克希爾投資組合中的持倉市值分別排在第三和第四位，佔比為8.2%和6.8%，對應市值分別為284億美元和236億美元。

去年，伯克希爾併未買入或賣出這兩家公司的股份，2024年也計劃維持現狀。

對此，巴菲特的建議是：“當妳找到一家真正出色的企業後，就要堅持投資下去。耐心總是會有回報的，而且投資一家出色的企業可以對沖掉許多無可避免的糟糕決策帶來的損失。”

西方石油公司正在減碳

西方石油公司（OXY）是伯克希爾的第六大持倉，在其投資組合中的佔比為4.2%。截至2023年12月31日，伯克希爾持有西方石油公司27.8%的普通股，價值146億美元，併計劃維持目前的持倉量。但巴菲特在致股東信中重申，伯克希爾無意收購或管理西方石油公司。

巴菲特還強調稱他尤其看好西方石油公司在美國擁有的大量石油和天然氣資產。該公司出色的領導力和在碳捕集方面的投資也是他看好西方石油公司的原因。去年，西方石油公司以11億美元的價格收購了碳捕集技術公司Carbon Engineering，以期推動建立100多家可利用直接空氣捕集技術的工廠，從空氣中移除二氧化碳，併將其封存在地下，用於未來生產航空燃料和混凝土等產品。

巴菲特對西方石油公司的CEO Vicki Hollub贊不絕口，認為她正在帶領該公司“為國家和股東做正確的事情”。

巴菲特還補充道：“誰也不知道油價在未來一個月、一年或十年會如何變化。但Vicki具備一項非同尋常的才能，了解如何從巖石中分離出石油，這對於股東和國家而言都很有價值。”

巴菲特重金佈局日本商社

巴菲特和其他許多美國投資者一樣，對美國以外的股票投資比重較低。他在信中寫道：“在美國以外，基本上不存在對伯克希爾公司資本配置有意義的候選目標。”

巴菲特併未詳細解釋自己對於國外投資的立場，僅錶示伯克希爾將繼續“長期被動地”持有日本五大商社股份。伯克希爾持有的伊藤忠商事（8001:T）、丸紅（8002:T）、三菱（MUFG）、三井（8031:T）和住友（8053:T）股份約為9%，今年可能會增加持股量，但巴菲特承諾持股總量不會超過9.9%。

伯克希爾對於這五家商社的投資成本共計1.6萬億日元，而五家公司在2023年年末的市值達2.9萬億日元，漲幅顯著。伯克希爾併未使用現金購買日企股票，而是在日本債券市場發行了1.3萬億日元的債券。

巴菲特寫道：“我們的債券在日本很受歡迎，我相信伯克希爾的未償日元債務要高於任何其他美國公司。”

巴菲特認為這些日本公司都遵循著“對股東友好的政策，比美國的慣例要好得多”，因此十分看好這幾家公司。而部分人士則認為巴菲特的這一態度推動日經225去年實現了42%的增長（截至3月5日），僅過去一個月的漲幅就達到了10.3%。

常駐日本東京的《福佈斯》專欄作家William Pesek錶示，巴菲特對於日本企業的支持可能會為日本央行（BoJ）的工作增加難度。他在2月底的文章中寫道，日本央行行長植田和男將採取謹慎措施，以防抑制股價上漲的勢頭。

無論未來會發生什麽，巴菲特都嚮股東保證：“伯克希爾將基業長青。”



