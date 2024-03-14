AI芯片股爭霸賽，冠軍將花落誰家？

OpenAI 公司的CEO Sam Altman希望融資5-7萬億美元，建立人工智能（AI）芯片帝國；軟銀集團創始人孫正義正尋求籌措1000億美元，成立AI芯片制造企業。在AI芯片競賽不斷升溫的背景下，本文為您挑選了幾支值得關註的AI股。​

英特爾將為微軟生產定制芯片。

蘋果計劃於今年9月發佈iPhone 16，將搭載AI芯片併配備AI功能。

Meta公司宣佈博通CEO陳福陽加入其董事會，錶示陳福陽“擁有深厚的矽片和能源基礎設施專業知識”。

英偉達（NVDA）上周發佈了2024財年第四季度的財報，從中不難看出其人工智能（AI）產品的需求仍然居高不下。英偉達全年營收同比增長了265%，最大營收來源為數據中心部門，同比增長409%。

英偉達創始人兼CEO黃仁勛（Jensen Huang）在新聞稿中錶示：“加速計算和生成式AI已到達了臨界點。全球各公司、行業和國家的需求都出現了激增。”

雖然英偉達已經成為了生成式AI領域的主力軍，但業內仍存在諸多競爭。

今年2月，《華爾街日報》報道稱Sam Altman正在談判籌措5-7萬億美元資金，成立AI芯片帝國。與此同時，彭博社報道稱，軟銀集團創始人兼CEO孫正義（Masayoshi Son）正在募集1000億美元的資金，希望成立一家AI芯片制造企業。該項目暫時定名為伊邪那岐（Izanagi），將與軟銀旗下的英國芯片設計公司Arm（ARM）形成互補。

瑞銀集團（UBS）研究顯示，AI霸主爭奪戰仍在繼續，AI也有望在2025年前持續推動半導體行業增長。雖然爭奪戰最後的輸贏仍然不得而知，不過今年圍繞AI展開的討論中必然會反復提及以下四家公司。

英特爾將為微軟生產芯片

據新聞稿稱，英特爾（INTC）上周推出了“全球首個面嚮AI時代的繫統級代工”——英特爾代工（Intel Foundry），希望能借此進一步實現其宏大的AI願景，併嚮競爭對手三星（005930:KS）和臺積電（TSM）發出進一步挑戰。

英特爾CEO Pat Gelsinger在上周接受Wired採訪時錶示：生成式AI“雖然一直是英偉達的主場，但我們才是唯一一家真正有機會全面參與AI市場的企業”。他還錶示：“我們了解客戶的需求所在，也知道如何集成網絡、內存、供應鏈等各類客戶感興趣的內容。”

在宣佈推出英特爾代工時，英特爾還錶示將為微軟（MSFT）生產定制芯片，最終交易價格可能高達150億美元。截至今年2月27日，英特爾的股價過去12個月內漲幅為75%。

蘋果iPhone 16手機將採用AI技術

據臺灣《經濟日報》2月15日的報道，蘋果（AAPL）即將推出搭載A18和M4處理器的iPhone 16手機，進一步提升AI性能，併將“顯著增加內置AI計算核心的數量”。

蘋果公司還計劃在今年晚些時候推出可幫助開發人員生成代碼的AI工具。據彭博社報道，該工具目前正在進行內部測試，將對標微軟的Github Copilot聊天機器人，且iOS 18中將包含一繫列AI功能。

蘋果公司股價過去12個月的漲幅為23.1%。

Meta定制AI芯片的野心

Meta（META）於本月任命博通（AVGO）CEO陳福陽（Hock E Tan）擔任公司董事，認為他“擁有深厚的矽片和能源基礎設施專業知識”，希望能借此幫助公司實現其長期願景。陳福陽在新聞稿中錶示：“Meta面嚮未來不斷升級自身平臺和應用產品，因此將在下一代計算領域發揮舉足輕重的作用。”

任命陳福陽也反映出紮克伯格為Meta制定了雄心勃勃的規劃。在此次董事任命的監管備案文件中，Meta透露其2020年共嚮博通支付了5.004億美元的費用，用於購買“設計、開發和工程等服務”。

根據路透社獲取的內部文件顯示，Meta將於年內在數據中心部署定制芯片。過去一年間，Meta公司股價漲幅達184.4%。

Supermicro股價一路飆升

Supermicro（SMCI）雖然過去鮮為人知，但自今年年初以來，該公司的股價憑借AI熱潮一飛沖天。

截至2月27日，該公司股價增幅達208.3%。上周，Supermicro宣佈將擴大在公共空間和零售商業區等邊緣位置的人工智能應用組合——也即在收集數據後，無需發送至數據中心，可直接在收集點附近進行數據處理。

在2月接受計算機雜誌《CRN》採訪時，Supermicro的創始人、總裁兼CEO梁見後（Charles Liang）將AI革命比作工業革命，併錶示：“我個人認為AI革命對全球造成的影響可能比工業革命還要深遠，因為AI會對我們生活的方方面面產生看得見和看不見的影響。”

Supermicro的股價在過去12個月內飆升了766.5%。

投資AI的另一條路徑

GLOBAL X ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY ETF

截至今年2月26日，Global X Artificial Intelligence & Technology ETF（AIQ）持有上述五家公司的股票。

截至1月31日，信息技術在AIQ基金的投資組合中佔比66%，通訊服務和非必需消費品的比例分別為13.9%和10.2%，而工業、金融和醫療行業的權重僅為個位數。截至2月27日，該基金年增幅為47.3%，過去六個月的增幅達20.7%。

Roundhill Generative AI & Technology ETF（CHAT）持有英偉達、Meta、英特爾和Supermicro的股票。截至去年12月31日，企業軟件在CHAT基金的投資組合中佔比為31.6%，平臺和基礎設施佔比分別為25.5%和25.4%，而消費軟件的權重為9%。該基金近一年漲幅為35.7%，近半年漲幅為27.7%。



