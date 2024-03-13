iShares Global Infrastructure ETF能否在2025年實現增長？

由於基礎設施行業得到美國等各國政府的財政支持，因此在市場充滿不確定性時，投資基礎設施一般是較為安全的選擇。但iShares Global Infrastructure ETF（IGF）在過去12個月內的增幅僅達到1.3%。​

IGF基金過去一周的增幅為1.8%，而該基金的第一大持股Aena同期漲幅為5.3%。

Aena的股價在過去12個月上漲了27.4%。

摩根大通和麥格理認為全球基礎設施有望實現長期增長。

西班牙機場運營商Aena（AENA:MC）的股價上周上漲了5.3％，推動iShares Global Infrastructure ETF（IGF）基金上升1.8%。

截至今年2月23日，Aena是IGF基金中的第一大持股。Aena公司的股價在過去12個月內實現了27.4%的飛速增長。今年1月，西班牙報紙Expansion報道稱Aena正在考慮收購愛丁堡機場。

iSharesGlobal Infrastructure ETF基金追蹤標普全球基礎設施指數，持有76家國際基礎設施企業的股票，涵蓋通信、水利、電力和運輸服務。截至2月23日，交通運輸在該基金的投資組合中佔比為40.9%，公用事業和能源佔比分別為38%和20.6%。

摩根大通研究顯示，基礎設施行業過去一直被視為適合進行相對穩定的長期投資，而全球基礎設施迫切的脫碳需求等因素則為行業提供了一大支撐。IGF基金過去六個月的漲幅為3.1％，過去一年的漲幅為1.3％。

Aena股價錶現強勁



截至2月23日，Aena在IGF基金投資組合中的權重為6.1％。Aena由西班牙政府持股51%，管理西班牙境內的46個機場，客運量在全球機場運營商中名列前茅。2022年，Aena獲得了巴西11個機場的運營權。

該公司在2023年前九個月的收入達到38億歐元，同比增長19.9%，凈利潤增加至11億歐元，漲幅為2.2%。

2023年新冠疫情後，和歐洲同類機場相比，Aena所管理的西班牙機場客運量的恢復速度更快，1月至9月的旅客人數達2.166億人次，同比增長17.6%。

該基金的第二大持股是澳大利亞公司Transurban（TCL:AX），權重為5.1％。Transurban的業務也涵蓋運輸服務基礎設施，包括在澳大利亞和北美地區建造併運營收費公路。

今年2月7日，Transurban公佈了2024年上半年財務報告，報告稱上半年平均每日流量同比增長2.1%，達到250萬次。該公司還錶示，由於按比例計算的收費收入增長至18億美元（增幅為6.3%），因此按比例計算的稅息摺舊及攤銷前利潤為13億美元。

Transurban的股價上周上漲了2.2％，過去12個月上漲了1％。

全球基礎設施有望實現增長



通脹上升、地緣政治局勢緊張等因素加劇了許多行業的不確定性。相比之下，人們普遍認為基礎設施投資較為安全。

麥格理資產管理公司今年1月發佈的2024年展望報告顯示，由於其“防禦力強、可有效抵禦通脹激增、收益率相對較高，且獲得全球強大的政策支持”，基礎設施行業今年有望實現增長。

基礎設施行業獲得的國家支持包括美國總統拜登簽署的價值1.2萬億美元的《基礎設施投資和就業法案》，為美國的道路、水利和電力等項目提供資金支持。

全球基礎設施中心錶示，截至2022年9月，G20國家中42%的公共基礎設施資金集中在交通方面，佔比第二高的是社會基礎設施（17%），如醫療、住房和教育等。

根據IGF基金77支成分股的評級，TipRanks將IGF的買入評級設定為“溫和買入”。

六位分析師一致將Aena SME評為“強勁買入”等級，而八位分析師則一致將Transurban評為“持有”等級。



