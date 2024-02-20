去年，市場深受通脹和利率上行的影響，金融科技公司的估值也有所下降。不過，該行業今年有望出現回彈，因此本文為您選取了2024年值得關註的幾支金融科技股。

Block

比特幣錢包股

BLOCK（SQ）於去年12月推出了比特幣自托管錢包BITKEY，併在超過95個國家和地區接受預訂。BITKEY由移動應用程序和硬件設備組成，同時配備一套恢復工具，以防用戶丟失移動或硬件設備。該產品開發負責人THOMAS TEMPLETON在新聞發佈會上錶示：“比特幣去中心化支付網絡可打造一套更加包容的金融繫統，為所有人提供服務，尤其是過去難以獲取金融服務的群體。”截至今年1月29日，BLOCK的股價近一年跌幅為22.5%。

PayPal AI個性化定制股 PAYPAL（PYPL）的新任CEO ALEX CHRISS於去年9月上任，在今年1月17日首次與媒體見面併接受CNBC採訪。他在採訪中錶示：PAYPAL將“震驚全球”。CHRISS還指出，PAYPAL的創新速度併不算快，但PAYPAL存儲的海量數據可創造巨大價值。“目前共有超3500萬商戶正在使用PAYPAL。如果我們能提升其轉化率，就能優化這些商家的業務，同時提高PAYPAL的利潤。”1月25日，PAYPAL宣佈推出六大創新舉措，其中包括一大利用AI技術幫助商家吸引新客戶的平臺。



nCino 軟件即服務（SAAS）合作股 去年12月底，NCINO（NCNO）宣佈將延續與SALESFORCE（CRM）自2011年以來展開的合作，延期至2031年。此舉可幫助NCINO進一步將其平臺與SALESFORCE的AI和自動化產品進行集成。NCINO的董事長兼CEO PIERRE NAUDÉ在去年12月21日的新聞發佈會上錶示，這一合作“讓NCINO能夠針對具體行業推出高效、智能化的解決方案，幫助業內機構實現現代化變革，打造更加靈活的未來，從而實現金融服務業轉型。”

Intuit

FTC裁決股 美國聯邦貿易委員會（FTC）已下令要求INTUIT（INTU）停止宣傳其熱門軟件TURBOTAX。FTC在1月22日發佈的報告中稱，INTUIT“大肆宣傳其所謂的‘免費’產品……誤導消費者相信該產品提供免費報稅服務。”但該裁決併未對投資者情緒造成影響，INTUIT的股價上周仍實現了3.1%的漲幅。INTUIT也發佈了針對FTC的回應，錶明該公司“預計自身業務不會受到重大影響。”

Bread Financial

收入警告股 BREAD FINANCIAL（BFH）的凈利潤雖然在2023年第四季度轉虧為盈，但2024年預計將受到消費者開支降低、信貸損失帶來的負面影響。該公司在1月25日股市開盤前公佈的財報中還錶示，美國消費者金融保護局准備推行的信用卡滯納金控制計劃可能會影響公司收入。與去年相比，該公司今年的總收入預計將“出現中低個位數的下滑”。不過，投資者對該財報的反應較為積極。自該報告發佈以來，BREAD FINANCIAL的股價上升了16.3%。

投資金融科技的另一條路徑

截至今年1月26日，The Global X FinTech ETF（FINX）持有Intuit、PayPal、Block和nCino的股票。到去年12月31日為止，信息技術在該基金的投資組合中佔51.5%，金融股佔39.6%，工業、通訊服務和醫療服務的比重均在5%以下。截至今年1月29日，該基金近一年漲幅為9.4%，近半年漲幅為11.4%。

截至今年1月29日，The Amplify Mobile Payments ETF（IPAY）持有Block、PayPal和Bread Financial的股票。到去年12月31日為止，交易和支付處理在該基金的投資組合中佔80.6%，消費金融佔15%，應用軟件和電子設備+工具分別佔到3%和0.5%。該基金近一年漲幅為3.9%，近半年漲幅為3.5%。