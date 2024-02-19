透過蘋果Vision Pro的熱潮看未來：五大首選AR股票

蘋果公司的Vision Pro頭戴式設備近期引發了一陣熱潮，但該款產品能否實現預期銷量還有待觀察。本文為您挑選了2024年值得關註的幾支AR股票。

不僅蘋果公司看中Vision Pro背後蘊藏的商機，耐克、SAP和沃爾瑪也已對頭戴式設備進行了投資。

Meta希望旗下的AR業務能借助Vision Pro的熱潮一改頹勢，但Reality Labs在2023年第四季度的運營虧損卻又創新高。

Alphabet削減了AR部門的人員數量，但仍致力於推進AR相關計劃，包括與三星公司展開合作。

蘋果

AR硬體股

在一番大肆宣傳後，蘋果公司（AAPL）終於在今年2月2日推出了萬眾矚目的第一代visionOS設備——Vision Pro。由於預購需求高漲，Wedbush Securities的分析師Dan Ives預計蘋果公司今年將出售約60萬臺Vision Pro，高於此前預測的46萬臺。在Vision Pro上市前一天的財報電話會議上，蘋果公司的CEO Tim Cook錶示他“對於Vision Pro即將帶來的商機充滿期待”，併指出耐克（NKE）、SAP（SAP）和沃爾瑪（WMT）均“已開始投資佈局”頭戴式設備。

Meta Platforms

持續虧損股

Meta Platforms（META）相信Vision Pro銷量強勁，也能帶動自家的AR和VR業務發展。《華爾街日報》報道稱，該公司希望Vision Pro能“重振其耗資500億美元的元宇宙項目，提高消費者對該項目的接受度。”雖然Meta在2023年第四季度的收入達到了10億美元，但Meta的元宇宙部門Reality Labs同期虧損46億美元，虧損額創歴史新高。Meta預計“虧損額將出現同比上升，但這是由於公司目前正在開發AR/VR產品，併投資擴大生態繫統規模所造成的。”

Alphabet 裁員股 Alphabet（GOOGL）上月宣佈將進行公司重組，裁撤上仟個崗位，AR部門也未能幸免。該公司在嚮9to5Google提供的宣告中錶示：“谷歌仍然致力於推進其他各項AR計劃，例如產品內的AR體驗和相關產品合作等。”Alphabet員工工會指責公司進行“非必要”裁員，認為此舉將“影響公司的秩序和穩定性，迫使員工接受更差的待遇”。據去年的報道稱，谷歌與三星（005930:KS）攜手推出混合現實眼鏡——內部定名為“Moohan計劃”——的進程受挫。

高通

混合現實芯片股

上月，高通（QCOM）推出了驍龍XR2+ Gen 2芯片，將用於谷歌和三星的混合現實設備。XR2 Gen2於去年下半年問世，現已用於Meta Quest 3頭戴式設備，而新生代的驍龍XR2+ Gen 2性能較XR2 Gen2而言又有了質的飛躍。高通副總裁兼XR業務總經理Hugo Swart在1月的新聞發佈會上錶示：“我們正在推進相關承諾，為最好的XR設備和體驗研發芯片，助力實現沈浸式未來。”

索尼

集成股

索尼（SONY）上月在拉斯維加斯舉行的消費電子展（CES）上宣佈推出混合現實頭戴式設備。該設備使用高通的驍龍XR2+ Gen 2平臺，提供4K分辨率和尖端圖形，供內容創作者構建空間內容。索尼CEO Kenichiro Yoshida在CES上錶示：該頭顯設備將提供“清晰的觀看體驗”和“直觀的3D設計交互”。該設備將於今年發售，定價尚未公佈。

投資AR的另一條路徑

The Roundhill Metaverse ETF

截至2月5日，The Roundhill Metaverse ETF（METV）持有蘋果、Alphabet、Meta、高通和索尼的股票。到去年12月31日為止，遊戲平臺在該指數基金的投資組合中佔22.7%，計算組件佔21.8%，雲解決方案和社交網絡分別佔到15.8%和10%。截至2月2日，該基金年增幅為32.1%，半年增幅達13.5%。

截至今年2月2日，The iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF（IVRS）持有蘋果、Alphabet、Meta、高通和索尼的股票，其中通信和信息技術所佔權重分別為47.7%和44.6%，非必需消費品佔7.7%。該基金近一年漲幅為27.9%，近半年漲幅為10.8%。



