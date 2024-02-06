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中國股市屢破新低，或有超跌反彈機遇

A股行情

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

06 Feb 2024, 18:00

近期A股行情走勢

中國股市近日連續走弱，與全球其他主要股指形成鮮明對比。 上證指數跌至2635.09，創2019年2月以來的低點。 指數ETF中表現分化，其中上證50表現相對穩定，自去年12月以來始終呈現底部震盪，其中主要為銀行和中字頭國企支撐了指數，四大行持續呈現上漲態勢，反映資金的避險情緒。 滬深300表現弱勢但也存在一些超跌反彈，而中小型股跌幅較深，中證500和中證1000呈現連續下跌。

A股行情-上证指数-日线图上證指數 —— 日線圖
來源：Investing.com, CMC Markets（2月6日）

A股行情-上证50 —— 日线图上證50 —— 日線圖
來源：Investing.com, CMC Markets（2月6日）

A股行情-沪深300 —— 日线图滬深300 —— 日線圖
來源：Investing.com, CMC Markets（2月6日）

A股行情-中证500 —— 日线图中證500 —— 日線圖
來源：Investing.com, CMC Markets（2月6日）

A股行情-中证1000 —— 日线图中證1000 —— 日線圖
來源：Investing.com, CMC Markets（2月6日）

A股行情-中国四大行 —— 日线图中國四大行 —— 日線圖
來源：Tradingview, CMC Markets（2月6日）

市場情緒與政策面走向

從大盤的成交量來看，上證指數在1月底2月初這段時間迎來了加速下跌，同時成交量呈現放大，而此前為縮量陰跌態勢，反映當下處於市場的極度悲觀情緒中。 在過去的兩三個交易日指數均出現探底回升，反映資金流入進行抄底，北向資金今日午間休市買入41億元，近5日累計買入141億元。 政策面上央行進行降準、證監會打擊做空、匯金增持。

接下來A股的可能表現

2月6日中國股市集體反彈，截至午間休市，深證成指、創業板指反彈幅度均超3%，上證指數漲幅相對較小。 資金面上，中特估、銀行板塊資金呈現流出狀態，晶片、人工智慧等科技領域呈現資金流入。 可反映先前堆積的避險資金流出帶動其他板塊的上漲，板塊風格呈現切換。 因此，近期可關注中小型股指數例如中證500、中證1000的超跌反彈機會。 滬深300為第二順位選擇，上證50近期反彈力道或不及中小盤，但整體均處於低位。

A股行情-1來源:同花順（2月6日）

A股行情-2來源:同花順（2月6日）

 

 


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