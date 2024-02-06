中國股市屢破新低，或有超跌反彈機遇

近期A股行情走勢

中國股市近日連續走弱，與全球其他主要股指形成鮮明對比。 上證指數跌至2635.09，創2019年2月以來的低點。 指數ETF中表現分化，其中上證50表現相對穩定，自去年12月以來始終呈現底部震盪，其中主要為銀行和中字頭國企支撐了指數，四大行持續呈現上漲態勢，反映資金的避險情緒。 滬深300表現弱勢但也存在一些超跌反彈，而中小型股跌幅較深，中證500和中證1000呈現連續下跌。



上證指數 —— 日線圖來源：Investing.com, CMC Markets（2月6日）

上證50 —— 日線圖來源：Investing.com, CMC Markets（2月6日）

滬深300 —— 日線圖來源：Investing.com, CMC Markets（2月6日）

中證500 —— 日線圖來源：Investing.com, CMC Markets（2月6日）

中證1000 —— 日線圖來源：Investing.com, CMC Markets（2月6日）

市場情緒與政策面走向

中國四大行 —— 日線圖來源：Tradingview, CMC Markets（2月6日）

從大盤的成交量來看，上證指數在1月底2月初這段時間迎來了加速下跌，同時成交量呈現放大，而此前為縮量陰跌態勢，反映當下處於市場的極度悲觀情緒中。 在過去的兩三個交易日指數均出現探底回升，反映資金流入進行抄底，北向資金今日午間休市買入41億元，近5日累計買入141億元。 政策面上央行進行降準、證監會打擊做空、匯金增持。

接下來A股的可能表現

2月6日中國股市集體反彈，截至午間休市，深證成指、創業板指反彈幅度均超3%，上證指數漲幅相對較小。 資金面上，中特估、銀行板塊資金呈現流出狀態，晶片、人工智慧等科技領域呈現資金流入。 可反映先前堆積的避險資金流出帶動其他板塊的上漲，板塊風格呈現切換。 因此，近期可關注中小型股指數例如中證500、中證1000的超跌反彈機會。 滬深300為第二順位選擇，上證50近期反彈力道或不及中小盤，但整體均處於低位。

來源:同花順（2月6日）

來源:同花順（2月6日）



