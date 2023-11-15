美國10月CPI超預期降温，納指觸及年內次高點，還能追漲麼？

美國昨晚公佈的10月總體和核心CPI數據均出現超預期放緩，新車、二手車價格進一步下降，分別在10月下降0.1%和0.8%。能源價格的下跌為CPI走弱的主要推動力，能源價格下降2.5%，汽油價格下跌5%。其他分享例如醫療保健、汽車保險以及住房通脹均呈現小幅度增長。



在超預期走弱的就業和通脹數據公佈後，多方機構預期美聯儲此輪加息週期已經結束，並最快可能在明年年中進行降息。



市場對加息週期結束的預期產生了積極反映，納斯達克大漲2.37%，標普500大漲1.91%，納指100觸及今年7月以來的最高點。



2年期與10年期國債期貨價格均大幅走高，圖形形態上走出反彈態勢



美國2年期國債期貨 —— 日線圖

來源：CMC Markets（11月15日）

美國10年期國債期貨 —— 日線圖

來源：CMC Markets（11月15日）

我們在11月初發表股指看漲觀點，核心邏輯為走弱的數據支持美聯儲結束加息的預期，目前已經得到市場印證，感興趣的朋友可參考



鮑威爾放“鴿”，美股大幅反彈，轉折的信號？



在納指100在短短的三週時間從底部反彈12%後，我們需要思考一個問題，壞數據能否一直支持美股走向牛市？



緊縮週期的結束在初期會提振投資者情緒，可以理解為持續繃緊的神經終於得到放鬆。但考慮到目前已經消化了結束加息的預期，後續可能不會對加息週期結束進行持續計價。反之，若數據持續走弱，則可能引發市場對衰退的預期。



通過下圖可以看出，美聯儲在降息週期的時候通常伴隨着納指的一輪下跌。然後指數在利率觸及階段性低點後開始持續走高。這樣來看的話，指數在未來的一年或呈現先揚（短期）後抑（中長期）的走勢。如果通脹下行的足夠快，美股見底的時間越快（某個風險事件導致的硬着陸），若經濟持續放緩，美股可能要經歷相當一段事件的震盪走弱，隨後經濟通縮美股見底（軟着陸）。



因此，在經歷了半個多月的持續看漲思路後，我們認為當下美股傾向於逢高減倉的策略。 納斯達克100 （NDAQ 100 Cash）—— 月線圖

來源：Tradingview, CMC Markets（11月15日）



