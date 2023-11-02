鮑威爾放“鴿”，美股大幅反彈，轉折的信號？

聯準會議息的結果

正如普遍預期的那樣，11 月的聯準會會議將基金利率維持在 5.25-5.5% 不變，FOMC的聲明和鮑威爾新聞發布會略顯鴿派。 首先，FOMC聲明承認了近期金融狀況的收緊，家庭與企業部門在當前更緊的信貸環境下受到的影響將對經濟活動和通膨造成壓力。 而金融環境的收緊可能取代升息的必要性。



其次，鮑威爾澄清說，高於潛力的成長本身不足以保證再次升息。 相反，FOMC會將著眼於更廣闊的前景，並需要看到高於潛力的成長正在危及勞動市場的再平衡和實現通膨目標的進展。 鮑威爾也指出，由於勞動力成長加快，短期潛在成長目前高於平常，這意味著目前成長高於潛力的門檻更高。



鮑威爾淡化了 10 月密西根州一年期通膨預期上漲 1 個百分點的可能性，這是最近的一個令人擔憂的數據點。 他強調，聯邦公開市場委員會研究了許多基於調查和市場隱含的通膨預期指標，並表示通膨預期處於良好狀態。



關於中性利率，鮑威爾表示，一些FOMC委員認為中性利率已經上升，而其他人則認為沒有。 但他強調，它無法即時準確地辨識。 他將 FOMC 的流程描述為更務實、更依賴數據，並且較少受到中性估計的影響。



關於資產負債表正常化計畫的潛在變化，鮑威爾表示，FOMC目前沒有談論或考慮改變當前縮減速率，目前很難證明準備金接近稀缺。

聯準會做的決定帶來的影響

鲍威尔偏鸽派的发言导致利率期货市场预计12月继续暂停加息的概率达到80%，10年期美债收益率下跌至4.72%，2年期美债收益率跌破5%，目前为4.96%。美国三大股指集体反弹，纳斯达克综指大涨1.64%，创8月29日以来最大单日涨幅。从目前的市场预期来看，12月进一步暂停加息有望在现阶段改善市场的风险偏好，从而支持近期走弱的股市，尤其是跌幅更加明显的科技股。我们在周二的报告中提到11月指数将进入磨底期，数据的走弱或支持在11月中下旬确立底部。现如今鲍威尔的鸽派发言或使这个阶段性底部确立的时间提前，我们认为在目前没有衰退的预期下，美股当前的调整已经到位，当下可寻找逢低看多的机遇，在年底的这段时间。

預計未來政策與風險因素

即使年內或連續暫停升息，但考慮到當前降息門檻較高，我們仍不認為當下進入了中長期佈局牛市的機會。 當下地緣政治的風險還未完全消除，金融環境的持續收緊對經濟活動的影響還需要進一步評估，明年增長的放緩將使市場對資產價格的定價邏輯轉移到盈利預期。 而美國一些科技股面臨的種種問題將逐步顯現，英偉達的晶片銷售受阻，估值下降；蘋果新手機銷售放緩，一季報預期可能較差；特斯拉新Model 3車型較高的定價和中國 新能源汽車補貼的退坡對銷售的影響；Google和微軟雲端業務成長放緩等。 這些因素或均拖累股價，進而影響大盤。 因此，我們認為政策方面的進一步緊縮風險或已經結束，但經濟下行風險或在明年凸顯，這或使股市走向熊市。



