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法國和德國股市緊張局勢受控：美國股市仍然堅挺

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CMC Markets

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11 Jun 2024, 15:00

本周初，歐洲股市的波動性明顯增加。馬克宏在歐洲議會選舉中輸給勒龐，因此宣布提前進行大選，為法國政治增添了不確定性因素。

法國40指數近三月來維持橫盤，但在本周初出現了大幅下跌，目前交投已跌破橫盤期間的重要支撐位（7,897點）。若價格在收盤時確認已跌破支撐位，考慮到目前超賣情況並不嚴重，因此該股指可能會出現修正，導致價格進一步下跌，接近200日MMS水準。另外值得關注的點位是8,076點的中間阻力位，若股指重回該點位，將大大減輕下行壓力。

有MACD振盪器的法國40日線圖，於2024年6月10日截取自CMC Markets「新一代」交易平台

其他主要指數的下行壓力並不嚴重。歐洲50和西班牙35雖然也在下跌，但相較於支撐位而言，其目前水準距離年度高點更近。歐洲50的年度最高值為5,121點，首個支撐位為4,940。西班牙35的年度最高值為11,454點，首個支撐位為11,107點。

德國40僅次於法國40，面臨的賣盤壓力最大。德國40正逼近18,362點-18,237點間的支撐區間，該區間與中期看漲指導線的水平相近，連接了2023年10月和2024年4月出現的低點。

附MACD振盪器的德國40日線圖，於2024年6月10日截取自CMC Markets「新一代」交易平台

隨著波動性不斷增加， VSTOXX指數直逼14點，增幅達5.00%，但此趨勢並未對美股股指產生顯著影響。 VIX指數的升幅有限，僅達2.50%，目前交投低於14點，仍處於年度和歷史最高點附近。美國納斯達克100指數維持穩定，在19,116點的年度和歷史最高點附近徘徊。

附MACD振盪器的美國納斯達克100日線圖，於2024年6月10日截取自CMC Markets「新一代」交易平台

就目前情況來看，歐洲股指的不確定性因素似乎已受到控制，主要集中在更容易受大選結果影響的國家。大選結果往往會在短期內受到重點關注，而在本周中後期，焦點將轉移至美國CPI數據和聯準會週三的利率決定。

 


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