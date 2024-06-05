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股市多頭延續：聚焦上週低點

Stock markets

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CMC Markets

CMC Markets

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05 Jun 2024, 10:45

股市表現仍堅挺。美國股市雖然上週受到了潛在回調的影響，但在最後一天出現強勢反彈，並一路延續至本周初。

因此，股市目前已回歸先前狀態，而各股指也已躍升至值得密切關注的重要水準。

各股指的年度高點仍是值得重點關注的參考指標。美國納斯達克100和標普500指數的最高點分別為18,950點和5,350點。歐洲50指數的年度最高點為5,121點，德國40的年度最高點則為18,924點。

附MACD振盪器的美國納斯達克100日線圖，於2024年6月3日截取自CMC Markets「新一代」交易平台

MACD1

股指能否突破上述高點，將取決於本周公布的宏觀數據情況。本週即將出爐的重要數據包括：製造業ISM（週一下午4:00）、JOLTS（週二下午4:00）、美國服務業ISM（週三下午4:00）、歐洲央行利率決議（週四下午2 :15）和美國勞動力報告（週五下午2:30）。如果整體數據呈現宏觀經濟疲軟，但程度並不嚴重，有助於降低利率，那麼各大股指或可突破阻力位。

附MACD振盪器的西班牙35日線圖，於2024年6月3日截取自CMC Markets「新一代」交易平台

MACD2

根據今天的交易情況來看，西班牙35指數可能會有例外表現，率先突破年度高點。由於Inditex公司在該指數中的權重超過15%，因此Inditex定於週三公佈的財報對該指數的影響可能比宏觀經濟數據和央行決議更為重要。

附MACD振盪器的德國40日線圖，於2024年6月3日截取自CMC Markets「新一代」交易平台

MACD3

就股指低點來看，上週出現的低點屬於短期支撐位。美國納斯達克100的最低點為18,188點，標普500的最低點為5,919點。在歐洲各指數中，西班牙35的最低點為11,107點，德國40的最低點為18,382點，歐洲50的最低點為4,940點

附MACD振盪器的美國標普500日線圖，於2024年6月3日截取自CMC Markets「新一代」交易平台

MACD4

若跌破上述低點，股指將在短期內累積下行動力，而MACD震盪器觸發的下行拐點訊號也將增強。從宏觀層面來看，如果經濟活動數據（美國就業和商業調查）疲軟、物價指標顯示通膨居高不下，那麼將阻礙央行的降息承諾，對股市造成負面影響。


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