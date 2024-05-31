歐洲CPI將於歐洲央行下週四議息會議前出爐：通膨是否已控制？

歐洲2024年5月CPI初值是較為重要的宏觀數據，預計將會成長。

從明天至本週三，歐洲各國將陸續公佈CPI初值。德國將率先週三下午2:00公佈數據。由於德國各州將於當日上午10:00開始公佈各自數據，因此最終數據可能提前被市場消化。根據市場一致預期，德國CPI將從2.2%回升至2.4%。

西班牙緊隨其後，將於週四上午9:00公佈數據，而市場一致認為西班牙CPI將上升至3.7%。

法國將於週五上午8:45公佈數據（預計CPI將從2.2%增加到2.4%）。歐洲整體數據將於當日上午11:00揭曉，且市場一致預期核心通膨率和整體通膨率將分別上升1/10，增至2.8%和2.5%。

通膨接近目標，但遠未得到控制

目前歐洲的通膨水準已接近歐洲央行的2.0%目標。加之歐元區經濟疲軟，歐洲央行已釋放降息訊號，預計6月6日首次降息。市場一致預計，本輪利率將從4.50%降至4.25%。

附ROC震盪器（52）的iPath彭博商品指數總回報ETN週線圖，於2024年5月28日截取自CMC Markets「新一代”交易平台

但展望未來，歐洲央行仍試圖在不承諾降息的情況下為市場預期降溫。通膨可能受到以下多方因素影響而居高不下：

受此影響，長期債券利率出現上行：10年期德國債券持續處於2.50%以上，價格則穩定在今年4月出現的年度最低點129.69左右。

附MACD振盪器的十年德國債券日線圖，於2024年5月28日截取自CMC Markets「新一代」交易平台

潛在市場影響

若CPI數據超出市場預期出現下行，為歐洲央行留出更大降息空間，那麼股市和債券價格可能會出現成長。

相反，若CPI數據上升，則會增加不確定性，限制歐洲央行的干預空間。歐洲主要股指（德國40指數、西班牙35指數和歐元50指數）可能結束長期上行的趨勢，進入調整階段，債券價格也會回落至支撐位水準。

就外匯市場而言，歐元兌美元將繼續跟隨利差變化。若通膨上升，歐洲央行降息難度增加，那麼該外匯對將出現上行。相反，若通膨數據低於預期，將對歐元兌美元產生負面影響。

附MACD振盪器的歐元兌美元日線圖，於2024年5月28日截取自CMC Markets「新一代」交易平台



