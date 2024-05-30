聚焦日本CPI：日圓與日債壓力持續上升

本週，日本大量宏觀參考資料出爐，可較好反映目前日本經濟的發展狀況。隨著市場波動不斷加劇，通膨數據的公佈或可平息或惡化目前情勢。

日本經濟活動持續改善

根據最新商業調查顯示，日本的商業活動仍十分活躍。短觀調查指數仍維持正值，數值為9；服務業PMI從54.3降至53.6，製造業PMI則升至50.5，為12個月以來首次進入擴張區間。

製造業的改善主要得益於零件、生產技術先進與新訂單成長，同期日本的出口量也出現了持續成長。 4月日本出口年增8.3%，連續第五個月錄得成長，其中機動車、汽車和機械增幅最大。

帶有歷史波動率（21日）的美元/日圓日線圖，於2024年5月23日截取自CMC Market「新一代」交易平台

價格壓力影響業務利潤

日圓疲軟是經濟活動增加的主要原因。日圓指數在過去4年間下跌35%，兌美元匯率達到了34年來的低點。

但日圓貶值也帶來了負面影響，導致日本材料進口支出增加，推高了製造業PMI指數中的價格部分。在短觀調查中，受調查的商業人士指出此種情況會壓縮利潤空間。

附ATR的日本225指數日線圖，於2024年5月23日截取自CMC Markets「新一代」交易平台

日本央行或提前升息，觸發債券殖利率飆升

在上述情況下，日本政府（日本銀行總裁植田和男、日本財務大臣鈴木俊一）對日圓疲軟和輸入性通膨表示了擔憂。

路透社報道，日本當局本或可購入90億日圓（約5,840萬美元）阻止日圓貶值。 2022年日本曾採取類似規模的干預措施，並成功阻止了日圓貶值。

然而，這次幹預似乎無法達到顯著成效：美元/日圓正在突破156.29的水平，並再次逼近34年以來的最高值160.22。

這背後的主要原因在於，日圓與聯準會利率存在較大利差，根據聯準會成員近期發表的聲明和聯邦公開市場委員會（FOMC）最近一次的會議記錄表明，美國今年下半年前不會進行降息。

在此情形下，日本想要阻止日圓貶值，縮小利差是唯一的選擇。植田和男在5月8日釋放提前升息的訊號，隨後日本十年期公債的購買量不斷下跌，突破年度新低，而殖利率企高，突破1個百分點，達到近十年來的最高水準。

以歷史波動率（21日）的日本公債（JBG）2024年6月日線圖，於2024年5月23日截取自CMC Markets「新一代」交易平台

通膨數據將平息或加劇經濟局勢

在債券和貨幣市場波動加劇的背景下，日本通膨數據將於今日凌晨01:30公佈，預計將對日本經濟產生較大影響。

目前業界一致認為通膨率將從2.6%下降至2.2%。若公佈的數據符合預期，那麼如今的緊張局勢或可緩和。然而，若通膨出現上行趨勢，市場波動性可能會持續增加，致使日本央行面臨更高的升息壓力。



