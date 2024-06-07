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歐央行首次降息時機不佳：拉加德會以強硬態度應對嗎？

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CMC Markets

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07 Jun 2024, 09:15

首次降息：結束自2022年7月開始的升息週期

歐央行將於今天宣布貨幣政策決定，克里斯蒂娜·拉加德將舉行記者會。

根據湯森路透的共識預測，歐洲央行將降息25個基點：將主要再融資利率降至4.25%，存款便利利率降至3.75%。這是歐洲央行在連續五次會議未作變動後的首次行動，也是自2022年7月開啟升息週期以來的首次降息。

未來展望：2024年再降兩次25個基點？

市場對這次降息已經有了充分的預期。根據路透社5月21日至28日對82位經濟學家的調查，所有受訪者都認為歐洲央行將降息。因此，主要問題變成了：歐洲央行將在未來的會議上採取何種措施？

在路透社調查的82位參與者中，有55位預計2024年將再降兩次25個基點，分別在9月和12月。此降息路徑與Trading Economics所使用的計量經濟模型預測一致。

通膨意外上升，壓力未減

要評估歐央行是否滿意其降息路徑，可以參考此次會議更新的經濟預測。 3月的最新預測顯示，未來幾年CPI將逐步下降，2024年為2.3%，2025年為2.0%，2026年為1.9%。

通膨下降路徑得益於（1）原物料價格下降和（2）勞動成本下降。然而，彭博大宗商品指數在過去三個月中有所回升，較去年同期上漲接近10個百分點。同時，2024年第一季的勞動成本指數上升了4.9%，協商薪資上漲了4.69%。

值得注意的是，上周公布的2024年5月CPI意外上升：核心CPI維持在2.9%，調和CPI為2.6%。

降息並採取強硬態度

在這種情況下，歐洲央行似乎會兌現其成員宣布的降息25個基點。然而，克里斯蒂娜·拉加德可能會採取更強硬或鷹派的態度，試圖擺脫對未來降息的承諾，更多地取決於數據的走勢。

主要資產的物價水平

如果市場認為歐洲央行恢復強硬態度，且歐元與美元的利差持續縮小，歐元兌美元可能會嘗試延續過去7週的上漲勢頭。看漲結構的關鍵支撐點是上週低點1.0788，也接近200日移動平均線。

歐元兌美元日線圖，MACD，來自Next Generation，2024年6月5日

usd1

歐元債券方面，自年度低點128.77反彈以來，歐元債券處於復甦模式。 MACD指標已觸發買入訊號，並伴隨看漲背離。中期來看，關鍵阻力位在131.15點左右。

歐元債券日線圖，MACD，來自Next Generation，2024年6月5日

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