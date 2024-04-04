無視利率油價雙高：股市強勢上漲，逼近高點

本周初，股市表現達到年度高位，VIX指數和歐洲波動指數等反應股市波動情況的指數出現溫和回彈，持續在15點以下、甚至是更低水平徘徊。

根據投資人調查結果顯示，市場目前的滿意度很高。 AAII最新的每週調查結果顯示，投資人有50.0%看漲、27.6%持中、22.4%看跌。

因此，股市持續維持較高的超買水平，不受利率（美國十年期公債殖利率已超4.30%）和能源價格（布蘭特原油和WTI原油價格創下年度新高）同步上升的影響。



附MACD振盪器的美國標普500指數日線圖。 於2024年4月2日截取自CMC Markets「新一代」交易平台

這現象主要受經濟領域的利多消息影響。 最新的利多消息是昨天公佈的美國ISM製造業指數調查結果，顯示製造業指數重回擴張區間（也即高於50的榮枯線），其中物價分項指數增勢強勁。 本週將有更重磅的宏觀數據公佈，若這些數據能持續帶來驚喜、顯示市場活動呈現積極態勢，那麼即便通膨一時難以消退，股市也能維持現行狀況。

帶有MACD振盪器的美國納斯達克100指數日線圖。 於2024年4月2日截取自CMC Markets「新一代」交易平台

從技術面來看，只要股價低點連續上行的結構不受破壞，就能維持整體的上漲趨勢。 就標普500指數而言，5,204/5,188點之間的低位區間延續了2023年10月和2024年2月出現的低點，大致構成整體上行的趨勢。 針對納斯達克100指數，三月出現的17,803/17,792的區間可作為中期上行趨勢的關鍵參考。

附MACD振盪器的德國40指數日線圖。 於2024年4月2日截取自CMC Markets「新一代」交易平台

歐洲指數的增勢較為垂直，價格與可作為參考的看漲準則偏離較大。 不過，我們可以選擇將先前的阻力位作為目前的支撐位，進而設定下列短期參考水準。 依此邏輯，歐洲50和德國40指數的支撐位分別為5,032點和18,041點（上下兩圖中以紫紅色虛線表示）。

附MACD振盪器的歐洲50指數日線圖。 於2024年4月2日截取自CMC Markets「新一代」交易平台



