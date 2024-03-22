日經指數：變數來臨的前奏

股市有時只要幾個月，就能經歷從過度樂觀、創歷史新高、市場轉喜為憂、熊市來臨，到再度翻盤的跌宕輪迴，但日本在34年後仍未走完一次輪迴。 如今日經225指數再回到1989年12月的高位，已經突破了39,000點。 日本這一旭日之地也隨之重新搶佔新聞頭條，回到了投資者的視線中。 不過，這次的回歸是否恰逢其時？



等待利率（再次）轉向

目前湧現出了一股樂觀情緒，推動東京證券交易所等突破新高。 和美國、歐元區相比，日本之所以出現這一局面，是因為日本央行採取了超寬鬆貨幣政策，目前利率仍維持在-0.1%。 但日本物價和通膨正在上行，利率也有可能即將調高。 在此情形下，日本央行新任行長植田和男性陷入了兩難的境地。 植田和男上任不到十個月，每次央行會議後面臨的壓力卻越來越大，終結日本推行了25年的量化寬鬆政策如今已勢在必行。 儘管外界呼聲很高，但目前該措施尚未落實。



中國觸底，日本登頂

這一情況無疑吸引了許多海外投資，並大幅提振日本市場。 此外，由於美國金融市場表現良好，整體市場情緒也十分樂觀，主要指數的交易水準也已接近歷史高點。 然而，日本市場中不乏大量的中國投資者。 由於中國房地產市場面臨重大危機，股市一連幾月都萎靡不振，許多中國投資者轉而湧入了日本市場。



日企獲利創新高

大眾之所以普遍看好日本股市，另一大原因是日本製造業企業的獲利水準突破新高。 2023年4月至12月，東京證交所上市企業的累計淨利年增率超過20%。 汽車製造業是其中的一大推手：汽車製造業的利潤增加至4.55兆日圓，增幅達95%，約佔該產業利潤總額的40%。 豐田淨利實現翻倍成長，達到3.95兆日圓。 隨著油電混動車和其他獲利車型的銷售逐步攀升，豐田的銷售額增幅也達到了9%。 工程業也表現良好，實現了33％的利潤成長。



日本零利率政策終結在即

升息已然勢在必行，只是升息的時間尚待確定。 雖然從長遠來看，升息並不總是會導致股價下跌，但無可避免會挫傷市場的正面情緒。 美國和歐元區升息週期開始時，股市也出現過短暫的崩盤。 特別是考慮到聯準會和歐洲央行近期已宣布結束升息週期，日經指數可能會面臨不小的動盪。

從技術層面來看，看漲情緒推動日經225指數在12月重返1989年以來的高位，即將突破39,000點大關。 現在日經225在40,000點上下浮動，可能會率先吸引一波投資。 日後走勢如何，取決於日本央行將如何落實貨幣政策轉型並向外界傳達相關舉措，以及市場是否會對其作出正面解讀，相信日本經濟正在恢復常態。



過往表現為日經指數敲響警鐘

綜觀各類指數過去的表現，在指數十多年後再登新高時，往往會遭到一定打擊。 那斯達克指數在推出十五年後才終於在2000年登頂，但沒能維持多久就出現了拋售。 英國的富時100也是如此，十五年後才實現了二次登頂。 德國DAX指數在2000年到2011年間也經歷了類似的波瀾，但跌宕起伏最大的仍當屬恆生指數。 恆生指數在2018年再次回到2007年的峰值，此後不斷修正，價格迄今下跌了一半。 當然，即便指數疲軟，也不一定會出現上述這些極端情況。 但身為投資者，您仍應在未來幾週內關注日經指數的重要阻力區域，並為隨時可能出現的盤整做好準備。