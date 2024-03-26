五大熱門新聞 Reddit IPO

Reddit IPO成績亮眼

外界對Reddit的預期很高，而Reddit的首次公開發行（IPO）也沒有讓大家失望。 Reddit的IPO發行價為每股34美元，位於先前預期區間（每股31至34美元）的最高值，共募得7.48億美元。 彭博社報道稱，據該公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中所列流通股顯示，Reddit公司估值為54億美元。 雖然Reddit全面攤薄後的估值已接近64億美元，但與其2021年首次宣布IPO計畫後募集的100億美元相比，仍相去甚遠。

Neuralink重大突破

Elon Musk創辦的美國神經連結公司Neuralink成功設計了腦機晶片植入。 首個受試者Noland Arbaugh四肢癱瘓，在接受植入後表示：「這已經改變了我的生活。」上週三，Neuralink公司公佈了Arbaugh僅利用大腦玩電子遊戲、在線下國際象棋的影片。 在尖端醫療科技領域還有另一大新聞：強生（JNJ）醫療科技本周宣布與英偉達（NVDA）展開合作，將藉助人工智慧開發手術軟體與數據分析。

蘋果因App Store再次受襲

美國各大科技巨頭聯手要求聯邦法官阻止蘋果（AAPL）在App Store中接受外部支付選項的計畫。 Meta（META）、微軟（MSFT）、X公司和Match Group（MTCH）在一份聯合文件中表示：2021年的裁決認定蘋果公司違背了加州的不正當競爭法，而該計畫與2021年裁決 的「具體內容和精神均不相符」。

美國電動車新目標

由於先前遭到產業抵制，拜登政府於上週三將2032年電動車普及目標從67%下調至35%。 美國環保署（EPA）則推出了「技術中立」的監管計劃，給予汽車製造商更高的自由度，透過開發油電混動車實現減排目標。 同時，據路透社報道稱，由於電動車需求上升，電動車觸媒轉換器中使用的鉑和鈀兩種材料的需求也有所增加。

中國電商新秀直逼亞馬遜

根據《華爾街日報》上週三報道，中國快時尚電子商務品牌Shein的執行主席唐偉（Donald Tang）在一封投資者信中指出：Shein將向全球品牌開放其供應鏈基礎設施和技術。 《華爾街日報》在其他報導中表示，亞馬遜（AMZN）已將主要競爭對手從過去的沃爾瑪（WMT）和Target（TGT）調整為Shein和Temu。



