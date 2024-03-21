股市崩盤已成燃眉之急──中國經濟是否正在回升？

中國的經濟頹勢對投資者造成了嚴峻挑戰。 近幾個月來，中國中央政府已採取了多項微調措施提振經濟，但都沒有顯著成效。 中國股市一跌不止，成為政府如今的當務之急，而習近平主席有意親自解決這一問題。



香港50指數為經濟復甦奠基

一月中，恆生指數（香港50）增幅已達10%左右，經濟恢復也在此基礎上初具雛形。 但同時，中國市場還是傳來了不利消息。 今年股市低點仍未刷新，屬於一大重要訊號，但銷量下降。

現在，恆生指數略高於16,300，突破一月以來的最高點。 只要恆生指數維持在16,300以上，就能維持目前為經濟恢復所打下的基礎。 若跌破16,300，經濟復甦則可能面臨風險。 考慮到聯準會六月前開啟降息週期的可能性越來越大，中國人民銀行也一改觀望態度，採取措施降低存款準備率。



疑慮仍佔上風

目前，我們仍不清楚哪一項已經採納、商討或計劃的措施能讓中國經濟成長重回正軌，不過投資者最終可能還是會相信股價已跌破關鍵水平、適合再次買入，從而扭轉這 一頹勢。



美國降息週期預測

中國家庭在房地產領域的投資比例很高，因此受到中國房地產市場危機的影響，中國家庭的財務狀況也大幅下降。 房價下跌，意味著他們必須在別的領域儲蓄。 但根據中國春節期間的旅遊活動判斷，大眾的財務狀況可能沒有想像的那麼差。

由於股市仍處於頹廢狀態，投資情緒也較為低迷，但消極情緒往往是市場正在觸底的表現。 股市未來三到六個月仍有望回彈：聯準會18個月前開始升息時出現的美元匯回有望結束；聯準會今年已釋放降息訊號，美國和其他海外投資者也有望再次回歸中國市場。



股價下跌釋放經濟復甦潛力

中國股價目前處於低位，而越來越多的美國知名投資者也開始再次展開投資。 恆生中國企業指數（代表恆生中國內地股票）遠期本益比（P/E）僅6.5。 這數值本身已處於低位，同時也低於五年平均值8.5。 德國股指的本益比目前為12.9，比恆生中國企業指數高出超一倍，而標普股指的本益比為20，是該指數的三倍不止。 若中國經濟確能恢復，那麼中國股市也會大幅上行。