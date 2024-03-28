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日經指數：變數來臨的前奏

股市有时只需几个月，就能经历从过度乐观、创历史新高、市场转喜为忧、熊市来临，到再度翻盘的跌宕轮回，但日本在34年后仍未走完一次轮回。如今日经225指数再度回到1989年12月的高位，已经突破了39,000点。日本这一旭日之地也随之重新抢占新闻头条，回到了投资者的视线中。不过，这一次的回归是否恰逢其时？