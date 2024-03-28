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CMC Markets

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Best in-house analyst award (dark version)

28 Mar 2024, 09:20

四月即將迎來一連串重大事件，引發許多趨勢值得關注。 

  

以下是對未來一個月的展望 

 

美股財報季 

美股第一季財報季將在四月拉開序幕，各大公司將紛紛發佈公告。 特斯拉的股價跌幅今年已達30%左右（截至三月末），因此將受到密切關注由於電動車需求下降，中國市場競爭激烈，因此特斯拉的車輛交付數量尤其重要特斯拉發布財報後能否有效止損，甚至停跌回升相反，由於AI和尖端技術實際部署的進步，Meta和微軟公司均維持了正成長的趨勢 

 

比特幣減半 

比特幣減半事件即將在四月（預計4月19日）進行。 過去發生的減半事件都造成了比特幣價格震盪如需了解比特幣減半的詳細解讀及潛在影響分析，請點擊此處閱讀 

 

可可價格瘋長 

今年以來，可可價格一路激增，漲幅已超一倍期貨價格曲線現已呈現強勁的現貨溢價結構 

受「厄爾尼諾」現象影響，西非地區變得更加乾旱，對加納等可可生產大國產生了影響四月，市場能否漸趨穩定、抑制價格瘋漲，抑或是Cocoa Bulk Bean（英國）等差價合約將持續上行 

 

WTI原油崛起 

原油（WTI）現貨差價合約強勁走勢不減，近期達到了2023年11月以來的最高水準。幾個月，OPEC+已減少市場石油供應，而最近烏克蘭對俄羅斯煉油廠發起的無人機攻擊可能加劇石油短缺的問題二大OPEC產油國伊拉克自一月來已超OPEC+產量配額，因此將限製石油出口量求面來看，中國經濟狀況正在好轉，可能在四月進一步支撐油價 

 

四月關鍵日期 

4月10日—紐西蘭儲備銀行公佈現金利率決定 

4月10日—加拿大銀行公佈利率決定 

4月10日—美國公佈CPI數據 

4月15日—美國公佈零售銷售數據 

4月19日—比特幣減半（預計日期 

4月24日—澳洲公佈CPI數據 

4月26日—日本銀行公佈利率決定 

4月30日—澳洲公佈零售銷售數據 


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