2024年比特幣減半解讀：值得投資者關註的核心因素

從2022年到2023年，全球柑橘生產因疫情、颶風和幹旱而遭到了重創，產量幾乎削減了一半。美國佛羅裏達州和巴西聖保羅兩地在世界柑橘產量中佔比超85％，也未能幸免。橙汁市場很快就出現了供應緊縮這一典型的經濟問題，也即供應不足往往會導致價格上漲。隨著市場發生巨變，橙汁合同的價格在2023年10月飆升至歴史最高點，比2022年同期價格上漲了80%以上。現在將視線轉移到數字資產領域，類似的局面可能很快就會在比特幣身上上演。比特幣每四年就會出現一次減半，降低新幣進入市場的速度。雖然橘樹種植者只需要多種樹就能增加產量，但比特幣的發行計劃是固定不變的，因此不可隨意更改。減半事件歴來對比特幣都產生了重大影響，而今年4月的減半事件更是面臨著前所未有的局面。本文將詳細闡述比特幣減半的底層機制和減半可能對幣價產生的影響，併分析與即將進行的減半相關的考量因素。

減半機制

要理解減半，就要先了解比特幣的供應、挖礦架構等相關內容。考慮到比特幣各部分機制的技術復雜性，下文將簡要概述其中的關鍵信息，省去過於繁雜的技術細節。

供應量

比特幣供應量上限為2100萬枚，但每個比特幣都可以進行分割，最小分割單位為0.00000001個比特幣，也即1個Satoshi（以比特幣的匿名創始人Satoshi Nakamoto命名）。雖然比特幣限額供應這一點被廣為稱道，但這裏要註意的是比特幣的數量永遠只有2100萬枚。目前，比特幣的流通供應量仍在按照預定計劃增加，不受任何中心化機構控制，但增速正在逐步放緩。實物黃金的動態也與此相似：雖然黃金的總儲量有限，但市場上的供應量可通過黃金開採逐步增加。但比特幣的不同之處在於，需求的增加併不能導致產量增加。



挖礦

比特幣挖礦就是驗證交易併讓新幣進入流通的過程。正如萬事達卡（Mastercard）通過自身網絡處理交易、收取一定交易手續費一樣，比特幣網絡中的礦工也借助專用機器處理交易。但與萬事達卡不同的地方在於，比特幣網絡可以產生新幣，增加比特幣當前的流通供應量。

比特幣礦工會把每十分鐘處理的交易打包成區塊，每個區塊中大約包含2,000筆交易。礦工因處理交易而獲得比特幣獎勵，也稱為區塊獎勵。獎勵由兩部分組成，包括新產生的代幣和比特幣網絡用戶支付的交易手續費。目前每個區塊的獎勵為6.25枚比特幣，每日獎勵約為900枚比特幣。

減半

減半事件是比特幣代碼中內置的預編程事件，可確保每產生210,000個區塊（約每四年），新發行的代幣數量將減少一半。截至本文撰稿時，減半預計將在2024年4月16日出現。之所以無法確定具體日期，是因為挖礦算法存在可變性，因此生成一個區塊所需的時間是不固定的，可能會根據礦工數量等因素而波動。4月減半後，區塊獎勵將從6.25個比特幣降至3.125個比特幣。比特幣供應量目前的年增速約為1.75％，減半後將放緩至1.1%。

減半背後的原因也值得了解。Satoshi原本可以在最初設計時就設置固定的流通供應量，但這種方法很難在起步階段吸引礦工為網絡提供支持。但若持續提供獎勵、不設置供應量上限，比特幣就可以無限增長，其供應量可能會和如今部分法幣一樣迅速增加。

不斷增加的供應量可提供必要的激勵措施，併隨著網絡的擴展而進行調整。比特幣之所以能取得如今的成功，主要也是得益於其網絡效應。用戶基數的增長會吸引到更多礦工，增加交易量和流動性，進而提高比特幣網絡的普及度和利用率，推高幣價。Satoshi在2009年曾寫道：“從這個角度理解，比特幣更像是貴金屬，併非通過調整供應量維持價值不變，而是預先設定供應量上限，讓價值隨之而改變。隨著用戶數量增長，每枚代幣的價值也會增加。由此可以形成正嚮的反饋循環；隨著用戶數增加，價值會逐步上升，從而吸引更多的用戶從幣價上行趨勢中獲利。”

減半的價格動態

一般來說，價格是由供需關繫決定的。比特幣供應量主要有兩大來源：挖礦產生新幣和投資者出售代幣。而需求則來自於希望購買比特幣的市場參與者。減半直接影響了新幣進入流通的速度，進而間接影響其他兩大價格因素。這裏最關鍵的概念是市場吸收率。比特幣和其他供應量不斷增加的市場一樣，需要有人買下礦工每天獲得併售出的新幣，才能保持幣價穩定。不過礦工不一定會選擇賣幣。有些礦工對比特幣有很強的信念感，只會在市場行情不利的時候賣出代幣支付運營成本。減半後無論出現何種情形，比特幣的發行量都將減少，因此需要市場購買、從而維持幣價穩定的代幣數量也會相應減少。由此可見，減半會導致短期供需失衡，可能需要市場進行相應調整。

雖然供需理論看上去簡單易懂，但要根據供需預測幣價卻難上加難。比特幣的價格機制之所以不夠完善，主要是因為併非所有信息都是透明公開的，投資者也難以始終保持理性。此外，比特幣還面臨著一些獨特因素，讓局勢更加錯綜復雜。首先，減半每四年進行一次，這四年內可能會出現不可預見的宏觀事件和其他風嚮，對價格產生影響。其次，減半吸引了很多媒體報道，可能會提高投資者對比特幣的興趣，進而吸引更多市場參與者，但具體程度如何尚未可知。第三，全球挖礦網絡中的部分參與者傾嚮於嚮公眾隱瞞其相關數據，導致外界難以追蹤他們的運營和銷售行為。雖然投資者可能會試圖根據各自分析預測未來價格，但減半事件仍然是一種難以捉摸的市場現象。

2024年減半的考慮因素

雖然過去發生的比特幣減半事件在節奏上都錶現出了一定的相似性，但每次減半又都有其獨特之處。這主要是受到投資者行為變化、宏觀經濟形勢、監管形勢和減半後新幣供應量的降幅等因素影響。

若要對此次減半展開分析，可以從過去減半事件引起的幣價波動模式入手。考慮到比特幣價格會隨時間出現大幅震蕩，“歴史錶現無法預示未來結果”這句話在研究比特幣時非常適用。以下總結了比特幣三次減半期間幣價的大致走勢：

第一次減半——2012年11月28日

減半時價格：13美元

次年最高價：1,152美元

牛市結束後的最低價：152美元

第二次減半——2016年7月16日

減半時價格：664美元

次年最高價：17,760美元

牛市結束後的最低價：3,128美元

第三次減半——2020年5月11日

減半時價格：9,734美元

次年最高價：67,549美元

牛市結束後的最低價：16,625美元

資料來源：tradingview.com

註意：過去的錶現併不是未來結果的可靠指標。上述價格僅供參考，併不保證其准確性。

基於上述數字，目前各方都在探討此次減半是否會延續價格增長倍數減少導致利潤下降的趨勢，還是會實現逆轉。以下為可能對本次幣價走勢產生影響的一些因素。

2024年1月美國證券交易委員會（SEC）批准上市的比特幣現貨ETF可能會影響減半後的幣價走勢。比特幣ETF為投資者提供了投資比特幣的傳統合規渠道，因此其重要性不言而喻。過去，投資者可能會覺得孤立無援，無法獲得傳統金融業的支持。對部分投資者——尤其是退休人士——而言，比特幣這一概念太過復雜，難以理解。比特幣ETF的出現，一方面降低了比特幣的投資難度。同時，合規批准和貝萊德、富達投資等頭部企業推出的產品也釋放了一大信號，錶明比特幣越來越為主流所接受。如今，得益於比特幣ETF這類全新的金融產品，對沖基金、養老基金、家族辦公室和主權財富基金可以根據相關投資條款和條件，更放心地投資比特幣。對許多投資者而言，ETF的上市可能不會一下子敞開比特幣投資的大門，但確實能降低其投資門檻。

比特幣ETF的一大主要影響目前已十分清晰，那就是會影響比特幣需求。貝萊德發行的比特幣ETF堪稱是有史以來發行最成功的ETF產品之一，在短短七周內就吸引了100億美元的資產，創下全新紀錄。相比之下，首支黃金ETF在2004年上市超過兩年後才實現了相同的裏程碑。全球所有比特幣投資產品目前控制著超100萬枚比特幣，約佔當前流通供應量的5％。彭博社高級ETF分析師、比特幣ETF推出前後的主要評論員Eric Balchunas在今年3月5日的一篇X推文中說道：“發行時間不到兩個月的ETF能創下如此業績，實在是太瘋狂了。”

但值得警惕的是，比特幣ETF每日為滿足投資者需求而購入的比特幣數量遠超目前的發行量。前幾個月，ETF發行方購買的比特幣數量一度達到了每日挖礦產生的新幣數量的10-12倍以上。若需求保持強勁，ETF對價格的影響可能會超過減半事件帶來的影響。比特幣減半在過去扮演了星星之火的角色，此次減半則可能會讓比特幣牛市強上強加。

心理活動和價格行為之間的相互作用是分析此次減半需考慮的另一大關鍵因素。投資者對比特幣的投資情緒——尤其是在特定價格關卡賣出代幣的意願——對於減半後的幣價走勢有著舉足輕重的影響，主要是因為投資者情緒可對市場供應側產生直接影響。截至2024年2月底，約70％的比特幣一年內未經轉手，錶明當前持有者普遍對投資時限要求不高，且對比特幣持有堅定的信念。如果投資者堅持不賣出比特幣，可能會加劇供應緊縮。此外，部分人士認為ETF屬於中長期投資工具，可能會吸引更多前瞻性投資者入局，進一步限制其供應量。

總結

根據比特幣機制和此前的減半周期來看，比特幣固有的減半機制可能會在短期內推動幣價走高。但此次減半和之前的減半周期一樣，也面臨著全球金融不穩定、意外的黑天鵝事件等帶來的潛在下行風險。但除此之外也存在著可能推動幣價上行的因素，其中就包括熱度越來越高的比特幣ETF。此外，各大機構和各國政府（繼薩爾瓦多和中非共和國之後）進一步擁抱比特幣，也可能成為一大看漲因素。

雖然即將到來的減半事件可能對比特幣生態繫統具有重要意義，但未來幾個月的幣價走勢仍會受到其他因素的影響。由於存在諸多市場影響因素，因此投資者需對比特幣展開深入研究，併採取全面的資產評估手段。無論形勢如何，投資界內外都將持續評判比特幣的技術效用，應對比特幣對現實世界產生的影響。

資料來源：

Trading Economics | Orange Juice

Cointelegraph | First gold ETF took 2 years to hit $10B, this Bitcoin ETF did it in 2 months

Wikipedia | Bitcoin – Units and Divisibility

Bitcoin Wiki | Controlled supply

Glassnode Insights | Quantifying Short-Term and Long-Term Holder Bitcoin Supply

BitPay | A Historical Look at BTC Price Post-Halving + Predictions Roundup

延伸閱讀：

Grayscale | 2024 Halving: This Time It’s Actually Different

Lyn Alden | Bitcoin: Fee-Based Security Modeling

Youtube | Unchained – Bitcoin is not a hedge | Parker Lewis at Old Parkland

本文作者 Henry Fisher Henry Fisher是CMC Markets的數字內容制作人，在市場營銷和金融領域具備八年從業經驗。Henry主要負責以書面分析、視頻、網絡研討會和思想領導力等形式將市場趨勢轉化為可供客戶操作的洞見。

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