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英偉達股價突破新高，財報即將公佈：驚喜是否再度來襲？

nvida

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CMC Markets

CMC Markets

Best in-house analyst award (dark version)

24 May 2024, 09:50

英偉達股價今年以來已上漲超90個百分點，市值突破23億美元，僅次於微軟和蘋果，高於Alphabet（Google母公司）。 英偉達於5月22日（週三）收盤時公佈的財報將成為本週最重要的事件。

估值增幅與成長前景卓越

英偉達目前的估值增幅相當高，達到了近年來的最高水準。 考慮到晨星公司在其量化表中公佈的不同指標，英偉達目前的市淨率為52.93倍，市盈率為77.52倍。

英偉達亮眼的成長速度也應證了其估值的合理性。 市場一致認為英偉達股票每股盈餘（EPS）將達5.58美元，較去年同期的1.09美元高出412%；營收將較上年成長241%，達到2,453萬美元。

晨星公司對英偉達的情況介紹，於2024年5月17日截取自CMC Markets「新一代」交易平台

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英偉達能否維持強勁增勢？

根據彭博產業研究（Bloomberg Intelligence）的預測，人工智慧產業在未來十年的複合年增長率將達到42%。 這一點無疑有利於英偉達等企業，但同時也吸引了競爭。 AMD和英特爾等競爭對手正在開發新的加速器，可以與英偉達的GPU抗衡。

英偉達股價正處於歷史最高位

隨著財報即將公佈，英偉達的股價已直逼今年3月創下的歷史最高點（973.92美元）。 經過幾個月的盤整，股票超買雖然仍處於較高水平，但並未達到極端。 不過，英偉達近幾週的招募量出現大幅縮減，降低了股價走勢的可靠性。

附ROC（21）的英偉達股價走勢日線圖，於2024年5月21日截取自CMC Markets「新一代」交易平台

ROC

財報結果將決定股價能否突破阻力位水準。 在此值得注意的是，英偉達在利潤方面表現一直十分出色：在過去的四個季度中，英偉達的實際利潤比預期平均高出19.5%。 此外，市場也將聚焦英偉達發布的下一季業績指引或預測。 目前，市場一致預計英偉達今年第二季的營收將達2,654萬美元


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