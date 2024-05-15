比特幣現貨ETF資金流入為何放緩？

儘管流入比特幣現貨ETF的資金量在ETF推出後的三個月內達到了創紀錄的水平，但在第四次減半前後卻出現了放緩。 資金流入速度放緩背後有多重原因，包括市場最初的興奮情緒消減、市場流動性受複雜因素影響等。

比特幣ETF的資金流入量在比特幣減半前五天跌為負值，減半後十天中也有七天處於負值區間。

專家認為資金流入放緩可歸因於股市拋售等多種因素。

Grayscale Bitcoin Trust ETF基金自成立以來的增幅達31%。

比特幣ETF在問世後的前三個月內吸引了125億美元的資金淨流入——用Bitwise加密資產管理公司首席投資官Matt Hougan的話說，這是「史上發行最成功的ETF」。

然而，在4月19日第四次比特幣減半發生前後，流入比特幣ETF的資金流速明顯放緩。

對此有幾種可能的解釋：部分專家認為資金流速放緩是由於投資人熱情減退所導致。

Crypto is Macro Now（加密貨幣即宏觀現狀）一文的作者Noelle Acheson向OPTO表示：“投資者最初的興奮情緒出現減退是很正常的。”

Grayscale Investments的研究員Michael Zhao也贊同這一觀點，並解釋：最初幾個月流入比特幣ETF的主要資金「來自自主交易的散戶投資者」。 Michael Zhao認為，真正重要的機構投資尚未入局。

比特幣減半前，比特幣ETF連續五日出現了資金淨流出的情況。 雖然在減半後三天內轉為適度的資金淨流入，但隨後又連續七天出現了大量的淨流出。

這可能是受Noelle Acheson和Michael Zhao所指出的原因持續影響所致，但包括這兩人在內的評論人士也表示，背後的原因可能更加複雜。

市場修正

Acheson指出，更廣泛的影響因素可能會影響投資者對比特幣的偏好程度。

考慮到投資量下跌與整體市場情緒之間的關係，Acheson認為股市疲軟會對風險資產（尤其是比特幣）產生負面影響。

“我比較擔心的是，若股市出現回調，會觸發投資者的拋售行為，屆時比特幣可能會受到打擊。”

Acheson還表示：“不過，股市迄今為止展現了驚人的韌性，即便會出現零星的預警信號，這種韌性仍能維持一段時間。”

Acheson這裡指出的比特幣價格走勢和整體股市之間的關係非常重要。 雖然比特幣價格的波動性更大，但整體幣價走勢與標普500和納斯達克100今年以來的走勢基本一致，此三者在5月1日均出現了下跌。

季節因素

季節因素也可能影響幣價的短期走勢。

100x聯合創辦人兼Maelstrom首席投資長Arthur Hayes在4月初預測稱：美國稅款支付、聯準會繼續實施的銀行量化緊縮政策，以及美國財政部一般帳戶（TGA）這幾大因素在4月下半月將 持續累及比特幣價格。

Hayes在部落格文章中寫道：「4月15日至5月1日是風險資產最不穩定的時期。在這段期間內，市場流動性因繳稅而有所降低，量化緊縮政策持續以目前 的速度展開，（美國財政部長Janet）Yellen尚未開始轉移一般帳戶中的資金。

以上三者皆會降低美元流動性，而Hayes認為，美元流動性低對比特幣在減半前後均產生了不利影響。

Hayes在4月9日發文寫道：「5月1日之後市場又會回歸常態......聯準會和美國財政部會透過金融手段引發資產通膨。

如今回看，今年5月1日可能是個轉捩點：比特幣幣價、股市指數和比特幣現貨ETF均在5月1日後出現了回彈。

長期展望

雖然短期預測較為困難，但考慮到其中各類複雜的影響因素，大多數專家對比特幣ETF未來的資金流入情況仍持正面態度。 整體而言，大部分專家相信機構投資者和金融顧問未來會了解更多比特幣相關知識，對比特幣產生更大的興趣。

Hougan表示：“目前流入比特幣ETF的資金都是來自於在ETF推出之初就有意向買入的投資者。”

「而其他投資者雖然在ETF發行前並未優先考慮對比特幣展開盡職調查，如今也已開啟這一流程，日後可能會貢獻更大的一波資金流入浪潮。盡職調查可能會持續數月或 數個季度（有時會高達數年）。

雖然比特幣現貨ETF近期成長放緩，但至今為止表現良好。 Grayscale Bitcoin Trust ETF（GBTC）自今年1月11日推出以來增幅達30.9%，Bitwise Bitcoin ETF（BITB）同期攀升26.5%。 比特幣價格（比特幣ETF的追蹤對象）的同期增幅為31.1%。



