阿里巴巴股票：財報公布後股價為何下跌6%？

阿里巴巴股價因盈利未達預期下跌6%

在過去一週，中國科技股表現參差不齊。阿里巴巴的股價因未達盈利預期下跌了6%，而百度、騰訊和京東的業績均超出預期，顯示出該行業整體上升的趨勢。根據13-F文件，兩位主要投資者大幅增加了對這些股票的持倉，進一步提振了市場信心。

阿里巴巴股價因盈利未達預期和淨收入暴跌而下跌6%。

騰訊的利潤增長了62%，創下三年來的最快增速。

iShares MSCI中國科技UCITS ETF年初至今上漲13.5%。

阿里巴巴股價因盈利未達預期和淨收入暴跌而下跌6%

阿里巴巴 [BABA] 的股價在2024年5月14日公佈其第四季度財報後下跌了6%。儘管收入同比增長了7%，達到了2219億元人民幣（約307億美元），超出了LSEG調查的分析師平均預期的1%，但非GAAP攤薄每股收益（EPS）同比下降了5%，降至10.14元人民幣，略低於分析師預期的10.22元人民幣。更令人擔憂的是，淨收入從去年同期的220億元人民幣暴跌至僅919萬元人民幣，下降了96%。在財報中，阿里巴巴將這一下降歸因於“本季度我們在公開交易公司中的投資淨損失”。然而，阿里巴巴CEO吳勇毅表示，“本季度的業績表明我們的戰略正在奏效，我們正在恢復增長。”他補充道：“我們也對與人工智能（AI）產品相關的客戶和雲計算收入的加速增長感到興奮。”

細分業務表現

淘寶和天貓集團：包括阿里巴巴中國電商平台的部門，收入同比增長4%，達到932億元人民幣。

雲智能集團：收入增長3%，達到256億元人民幣。

騰訊財報亮眼

阿里巴巴的財報發布恰逢其競爭對手騰訊 [0700:HK] 發布2024年第一季度財報。相比之下，騰訊的股東有更多值得慶祝的理由。騰訊的收入同比增長6%，達到1595億元人民幣，略高於分析師預期的1584億元人民幣；而歸屬於股東的利潤則增長了62%，達到419億元人民幣，超過了分析師預期的366億元人民幣。根據LSEG的數據，騰訊的利潤增速創下了三年來的最快記錄。騰訊的美國存託憑證當天收盤上漲了4.67%，這突顯了其季度業績與阿里巴巴的巨大差異。儘管騰訊的國內遊戲部門總收入有所恢復，但該部門的收入仍下降了2%，至345億元人民幣，騰訊將此歸因於收入遞延。然而，其他幾個關鍵業務單元則表現強勁。例如，金融科技和企業服務部門——包括其雲計算業務和支付平台微信支付——收入增長了7%，達到523億元人民幣。

這些業績足以讓董事長兼CEO馬化騰宣布加速騰訊的股票回購計劃並增加股息。馬化騰表示：“在兌現我們向股東返還多餘資本的承諾時，我們加快了回購計劃，並計劃在2024年回購超過1000億港元的股票，同時支付更高的股息。”他還補充道，公司在進行這些資本返還的同時，也在投資於人工智能技術以及其他平台和內容項目。

邁克爾·伯里重注阿里巴巴股票

阿里巴巴和騰訊的財報發布在百度 [BIDU] 和京東 [JD] 於5月16日發布財報之前。百度宣佈其2024年第一季度收入為315億元人民幣，同比增長1%，環比下降10%，但超出了分析師預期的312億元人民幣。每股收益（EPS）同比增長24%，達到19.91元人民幣，高於分析師預期的15.79元人民幣，但較上一季度下降了9%。京東的收入同比增長7%，達到2600億元人民幣，高於分析師預期的2577億元人民幣。每股收益同比增長18.7%，達到5.65元人民幣，超過了分析師預期的4.59元人民幣。百度的股價在盤前交易中波動，開盤前上漲了近5%。京東則上漲，將在5月16日開盤時高於前一日收盤價5.6%。

亞洲科技股整體可能因高調投資者的興趣而受到提振。邁克爾·伯里的Scion資產管理公司在第一季度購買了16萬股京東股票和5萬股阿里巴巴股票。根據5月15日發布的13-F文件，這分別增加了Scion在這兩只股票中的持股比例80%和66.7%，使其成為Scion的最大和第二大持倉。同樣，大衛·泰珀的Appaloosa管理公司將其在阿里巴巴和百度的持股分別增加了158.6%和188%，同時新建了價值9990萬美元的京東頭寸。這使得阿里巴巴成為Appaloosa截至3月31日的最大持倉。

如何投資中國科技股

截至5月16日，阿里巴巴的股價今年上漲了4.5%，騰訊上漲了35.2%，京東上漲了19.7%，但百度的股價下跌了7%。過去12個月中，阿里巴巴的股價下跌了7.5%，騰訊上漲了16%，京東下跌了8.8%，百度下跌了16.5%。年初至今和過去12個月的表現差異顯示出中國電商股今年開局良好，並表明它們可能受到伯里和泰珀等機構投資者的投資提振。阿里巴巴和騰訊在財報後的表現差異突顯了中國科技行業難以預測的事實。投資主題型ETF可以讓投資者在分散風險的同時，獲得特定主題的曝光。

截至5月15日，這四家公司的香港上市股票均在iShares MSCI中國科技UCITS ETF [MCHI]的前十大持倉中。騰訊、阿里巴巴 [9988:HK] 和百度 [9888:HK] 分別佔據前三位，權重分別為8.6%、7.4%和6.8%，而京東 [9618:HK] 排在第七位，權重為5.4%。MCHI年初至今上漲了13.5%，過去12個月上漲了0.5%。



