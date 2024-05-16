X

选择您要开设的帐户

美國CPI和零售銷售數據透露滯脹跡象：股市恐破高位

撰写者

CMC Markets

CMC Markets

Best in-house analyst award (dark version)

16 May 2024, 13:10

美國集中公佈宏觀經濟數據

美國宏觀經濟數據即將出爐：本週二到週四將陸續公佈各項具有重大經濟意義的參考數據，其中包括聯準會主席鮑威爾定於週二公佈的干預措施。 宏觀經濟參考數據重點如下：

一方面，最新通膨數據即將揭曉，可能顯示通膨進一步加深。 根據湯森路透的一致預期，2024年四月生產者物價指數將季增0.3％，年增2.2％；四月CPI可能較上月成長0.3％，年增3.4％，較上月低10%。

另一方面，即將公佈的經濟活動數據將透露出經濟降溫的跡象。 根據業界一致預期，今年四月的零售銷售將出現0.4％的環比成長，成長速度達近三月以來最低。 週四公佈的工業生產指數可能出現0.1％的環比增長，同為三個月來的最低速度。

5月13日至5月19日美國重大數據公佈時間，表格於2024年5月13日截取自CMC Markets「新一代」交易平台

滯脹可能導致股市在短期內陷入停滯

如果數據符合預期，那麼通膨加深和經濟降溫這兩大趨勢共同顯示目前存在一定的滯脹。 「滯脹」一詞現在的使用頻率越來越高，而且根據Google 趨勢數據顯示，各界對該詞的興趣達到了自2022年11月以來的高位。 若滯脹在短期內走強，可能會致使股市難以突破歷史和/或年度高點（即技術阻力位）。

有21日均幅指標（ATR）的美國30指數日線圖，於2024年5月13日截取自CMC Markets「新一代」交易平台

不過，並非所有的預測都會成真，如果數據沒有得到證實或未能長期持續，那麼這些預測可能很快就會消失。 展望未來幾個月的中期發展，如果從近期油價走勢的角度進行分析，可以看出通膨加深的預測可能並不成立：布蘭特原油和WTI原油目前的每桶交易價格比4月的年度高點 要低10美元左右。

美國一般CPI逐年走勢（藍線，右側刻度）及WTI原油價格走勢（紅線，左側刻度），數據截至2024年4月

資料來源：數據來自美國勞工統計局（BLS）及美國能源資訊署（EIA），圖表來自聖路易斯聯邦儲備銀行

地緣政治緊張局勢緩和可能推動了油價下跌，進而將有助於全球貿易和全球經濟活動的恢復。 紐約聯邦儲備銀行計算的全球供應鏈壓力指數目前為負值，處於2023年6月以來的最低水準。


来自CMC的最新消息

Market update

比特幣現貨ETF資金流入為何放緩？

儘管流入比特幣現貨ETF的資金量在ETF推出後的三個月內達到了創紀錄的水平，但在第四次減半前後卻出現了放緩。 資金流入速度放緩背後有多重原因，包括市場最初的興奮情緒消減、市場流動性受複雜因素影響等。

15 May 2024

Market update

美國債券市場出現大量軋空？

Market update

美國就業報告和ISM服務業報告即將出爐，為納斯達克和標普500指數的反彈行情指明道路

Market update

美國宏觀經濟大事件： 週四、週五將分別公佈GDP、PCE美國宏觀經濟大事件： 週四、週五將分別公佈GDP、PCE數據

相关文章

Market update

比特幣現貨ETF資金流入為何放緩？

儘管流入比特幣現貨ETF的資金量在ETF推出後的三個月內達到了創紀錄的水平，但在第四次減半前後卻出現了放緩。 資金流入速度放緩背後有多重原因，包括市場最初的興奮情緒消減、市場流動性受複雜因素影響等。

15 May 2024

Market update

美國債券市場出現大量軋空？

當開立空倉的投資者開始平倉，會發生「軋空」或大量平空倉現象，這推高了特定資產的價格（不要忘記要平空倉或平看跌倉位，就必須從市場下空單， 此操作會推動價格上漲）。 如果空頭投資者因為價格急劇上升而匆忙平倉，這種現像有時可能以無序的方式出現，會迫使進一步平空倉，以避免造成損失或可以減少損失，並反過來對價格上漲產生影響。

09 May 2024

Market update

美國就業報告和ISM服務業報告即將出爐，為納斯達克和標普500指數的反彈行情指明道路

最近幾週，股指異常高漲的行情已逐漸式微。高超買水準已經有所降低或消失殆盡。 從每日數據來看，常規價格振盪指標（指數平滑異同移動平均線（MACD）、相對強弱指數（RSI）和隨機指標）已脫離超買區域，進入超賣區域，且與長期簡單移動平均 線或MMS（200）的距離收窄，顯示超買情況減輕。

07 May 2024

Market update

美國宏觀經濟大事件： 週四、週五將分別公佈GDP、PCE美國宏觀經濟大事件： 週四、週五將分別公佈GDP、PCE數據

2024年第一季國內生產毛額(週四)和美國個人消費支出指數(週五）將對本週收盤表現產生關鍵影響。

30 Apr 2024