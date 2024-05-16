美國CPI和零售銷售數據透露滯脹跡象：股市恐破高位

美國集中公佈宏觀經濟數據

美國宏觀經濟數據即將出爐：本週二到週四將陸續公佈各項具有重大經濟意義的參考數據，其中包括聯準會主席鮑威爾定於週二公佈的干預措施。 宏觀經濟參考數據重點如下：

一方面，最新通膨數據即將揭曉，可能顯示通膨進一步加深。 根據湯森路透的一致預期，2024年四月生產者物價指數將季增0.3％，年增2.2％；四月CPI可能較上月成長0.3％，年增3.4％，較上月低10%。

另一方面，即將公佈的經濟活動數據將透露出經濟降溫的跡象。 根據業界一致預期，今年四月的零售銷售將出現0.4％的環比成長，成長速度達近三月以來最低。 週四公佈的工業生產指數可能出現0.1％的環比增長，同為三個月來的最低速度。

5月13日至5月19日美國重大數據公佈時間，表格於2024年5月13日截取自CMC Markets「新一代」交易平台

滯脹可能導致股市在短期內陷入停滯

如果數據符合預期，那麼通膨加深和經濟降溫這兩大趨勢共同顯示目前存在一定的滯脹。 「滯脹」一詞現在的使用頻率越來越高，而且根據Google 趨勢數據顯示，各界對該詞的興趣達到了自2022年11月以來的高位。 若滯脹在短期內走強，可能會致使股市難以突破歷史和/或年度高點（即技術阻力位）。

有21日均幅指標（ATR）的美國30指數日線圖，於2024年5月13日截取自CMC Markets「新一代」交易平台

不過，並非所有的預測都會成真，如果數據沒有得到證實或未能長期持續，那麼這些預測可能很快就會消失。 展望未來幾個月的中期發展，如果從近期油價走勢的角度進行分析，可以看出通膨加深的預測可能並不成立：布蘭特原油和WTI原油目前的每桶交易價格比4月的年度高點 要低10美元左右。

美國一般CPI逐年走勢（藍線，右側刻度）及WTI原油價格走勢（紅線，左側刻度），數據截至2024年4月

資料來源：數據來自美國勞工統計局（BLS）及美國能源資訊署（EIA），圖表來自聖路易斯聯邦儲備銀行

地緣政治緊張局勢緩和可能推動了油價下跌，進而將有助於全球貿易和全球經濟活動的恢復。 紐約聯邦儲備銀行計算的全球供應鏈壓力指數目前為負值，處於2023年6月以來的最低水準。



