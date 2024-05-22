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白銀突破阻力：它會與黃金一起收復失地嗎？

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CMC Markets

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22 May 2024, 10:00

白銀相對表現走弱

近年來，白銀的相對表現不如黃金。 一方面金價屢創歷史新高，並呈現出明顯的上行趨勢，而另一方面銀價卻停滯不前，離2011年達到的49.81美元/盎司的歷史高點相去甚遠。

黃金上漲原因何在？

附ATR（14）的黃金日線圖，於2024年5月20日截取自CMC Markets「新一代」交易平台

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其實，金銀比（也即購買一盎司黃金所需的白銀數量）過去三年間一直在67-95之間徘徊，達到（自1970年以來）歷史平均比率的60倍左右。 換言之，60盎司白銀才能兌換1盎司黃金，因此如今的金銀幣水準頗高。

以一盎司白銀和一盎司黃金不同價格等級的金銀比為基礎。 橙色圓圈表示目前情況。 藍色圓圈為歷史平均值，倍數約60x

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短期來看，白銀漲勢更旺

短期來看，白銀的價格表現優於黃金。 自5月迄今為止，一盎司白銀的價格已經上漲了近20個百分點，並開始突破2020年和2021年的最高水平，達到了過去4年盤整以來的最高點。

帶有ROC（52）的每盎司白銀價格週線圖，於2024年5月20日截取自CMC Markets「新一代」交易平台

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供應停滯、需求增加

就基本面而言，白銀過去三年的庫存水準不斷下降。 根據世界白銀協會（Silver Institute）發布的《金屬焦點》（Metal Focus）顯示，2021年的供需失衡量為9540萬盎司，2022年為2.635億盎司，2023年為1.843億盎司。 業界目前一致認為2024年將延續供需不平衡的問題，失衡量將達到2.153億盎司。

考慮到通貨膨脹（工資和能源價格上漲）導致開採成本增加，採礦開採區面臨更多法律上的不確定性因素，因此白銀每年的供應量在10億盎司左右的水平停滯不前。

但同時，白銀作為一種具有高光敏性的優良導電金屬，適合用於太陽能板生產，因此在能源轉型的過程中白銀的工業需求持續出現顯著增加。 近年來，白銀的工業需求成長率達兩位數左右，預計到2024年將佔總需求的58.31%。

白銀的結構性供應不足導致庫存不斷下降，不同白銀倉庫（LBME、CME、SGE和SHFE）的庫存已從2021年的16.669億盎司降至2023年底的12.299億盎司。 目前的庫存水準尚能彌補5.71倍的預期缺口。


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