鮑威爾放“鷹”，科技股集體回調，接下來或面臨較清淡的市場

如市場所預期的那樣，美聯儲在2月的利率會議上維持當前水準不變，並消除了市場對3月降息的期望。 鮑威爾在記者會上表示，FOMC成員對抑制通膨的信心一直在增強，但希望信心更大。 具體來說，他們希望看到更多好的數據，並尋找更好數據的延續性。

鮑威爾同時表示，FOMC不需要看到經濟活動或勞動市場數據出現任何惡化就降息，但3月的降息是「可能但不是最有可能的情況」。 儘管鮑威爾沒有排除三月降息的可能性，並指出「可能發生的風險會導致我們更快或更早採取行動，這可能是勞動力市場的疲軟或更嚴重的風險」。

美聯儲決議對市場的影響

由於降息預期被修正，美國三大股指均收跌，納斯達克綜指下跌2.23%，標普500下跌1.61%，道瓊指數下跌0.82%。 科技股均收跌，其中Google在財報業績發布後下跌7.5%，因廣告業務成長不如預期。 微軟下跌2.69%，因對下個季度的指引較弱，預期Azure的銷售或放緩。 而先前大熱的晶片股AMD也在財報發布後從高位回落，截至週三收盤，該股本週下跌了5.4%。

市場接下來還要面臨蘋果等公司財報的考驗

在經歷了連續兩天的下跌後，美國科技股蘋果、亞馬遜、Meta將於2月1日盤後發布業績報告。 蘋果股價在業績報告發布前錄得六日連續下跌，因市場普遍預期iPhone在中國面臨銷售下滑的困境，而其頭顯設備Vision Pro無法成為新的業績增長引擎，並對2024年的展望仍舊悲觀 。 Meta的股價也從高點回落，在Google廣告業務放緩的背景下，Meta能否實現廣告收入的強勁增長可能存在未知數，而其AI和元宇宙部門的虧損可能仍舊持續下去。

就目前來看，美股在經歷了1月強勁上漲後，預計2月和3月整體市場的表現較相對較弱，主要因素為1）上個季度強勁的業績表現被充分消化，2）新的 季度指引較弱，3）地緣衝突的不穩定性，4）美國地區銀行的隱患，5）市場流動性枯竭風險。

美聯儲接下來的動向預測

市場普遍認為聯準會可能將首次降息延後在5月或6月，這是在建立在當下無明顯風險的情況下。 值得注意的是，聯準會在1月的聲明中刪除了「銀行體系穩健且具彈性」這句話。 而紐約社區銀行在財報發布後下跌了38%，引發了市場對區域銀行危機的擔憂。 就從目前來看，地區銀行危機、商業房地產風險、地緣衝突、隔夜逆回購規模的枯竭、學生貸款違約率上升均意味著美國當下經濟的不穩定性，但聯準會目前仍以失業率這個滯後 的指標來決定當下是否決定降息。 就目前來看，不能完全排除3月降息的可能性，即使它沒有降息，聯準會可能也會在流動性完全枯竭前放緩縮表的步伐。



