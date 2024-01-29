一週展望：美國、英國央行利率決議，美國非農就業，美科技股財報

本週重要經濟事件和數據

美聯儲利率決議—— 週四

儘管市場預計美聯儲本週將把基準利率維持在 5.25% 至 5.5% 的目標區間，但投資者關注的焦點在降息時間表上。目前12月的核心PCE同比已經下降至 2.9%，美聯儲抑制通脹的成效愈發顯著。與因降息預期而升至歷史新高的美國股市不同，債券市場似乎對何時降息持更為謹慎的態度。 雖然五年期國債收益率最終成功維持在十年期國債收益率以下，但兩年期國債收益率卻仍然倒掛。 如果美聯儲有意在三月份降息，那麼本週將是釋放信號的絕佳時機。 然而，如果政策制定者考慮在三月份之後將利率維持在當前水平，那麼可能會抑制市場的熱情。

英國央行利率決議 —— 週四

12 月，英國央行貨幣政策委員會以 6 比 3 的投票結果決定將基準利率維持在 5.25%，本週英國央行可能維持利率水平不變。但貨幣政策委員會的三名外部成員—— Catherine Mann、Megan Greene和Jonathan Haskel，出於對通脹的擔憂，在上次會議中投票決定將利率提高 0.25 個百分點。12 月份總體CPI同比 4%，而工資和零售銷售數據增長均弱於預期，反映當下英國經濟的下行壓力。 英國央行行長貝利在去年 12 月表示，抗通脹“仍有很長的路要走”。 市場預計 2 月份的貨幣政策不會發生變化，今年降息的預期也被修正，預計不超過100個基點。

美國1月非農就業—— 週五

12 月份美國非農新增 216,000 個就業崗位，超過經濟學家預期的 170,000 個，較 11 月份下調的 173,000 個就業崗位數字有所增加。 12月份失業率維持在3.7%，而平均收入同比增長4.1%，高於11月份的4%。 該國勞動力市場的持續走強削弱了市場對美聯儲將在3月份降息的預期，特別是在美國第四季度經濟年化增長率強於預期的3.3%的情況下。 市場預計1月非農新增就業18.5萬人，失業率預計為3.7%。

美國科技股財報

1月30日（盤後）

AMD

AMD

Alphabet：https://www.cmcmarkets.com/zh/market-news/alphabet-earnings-preview

微軟：https://www.cmcmarkets.com/zh/market-news/microsoft-earnings-preview

2月1日（盤後）

亞馬遜：https://www.cmcmarkets.com/zh/market-news/amazon-earnings-preview

蘋果：https://www.cmcmarkets.com/zh/market-news/apple-fy2024-q1-earnings-preview

Meta：https://www.cmcmarkets.com/zh/market-news/meta-earnings-preview

以下是具體經濟數據和事件：

週一：無重要數據和事件公佈

週二：歐元區四季度GDP初值(季率/年率)

美國12月JOLTS職位空缺

微軟、Alphabet、AMD財報

週三：澳大利亞第四季度CPI（年率）

澳大利亞12月未季調CPI（年率）

中國1月官方製造業與非製造業PMI

德國、法國1月CPI（月率/年率）

美國1月ADP就業人數

美國1月芝加哥PMI



週四：美聯儲利率決議

英國央行利率決議

歐元區1月CPI初值（月率/年率）

美國1月ISM製造業PMI

亞馬遜、蘋果、Meta財報



週五：美國1月非農新增就業人數

美國1月失業率

本週重要產品關注

納斯達克100（NDAQ 100 Cash） —— 1小時圖



來源：CMC Markets（1月29日）



納指100上週整體呈現盤整，表現弱於標普500和道瓊斯工業指數，因受特斯拉財報業績拖累。本週關注美聯儲利率決議和科技龍頭的財報。1小時級別處於震盪收斂區間，下方支撐關注17300。

日經225（NI225 – Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（1月22日）

日經指數上週整體呈現盤整，今日止跌反彈但承壓於5、10日均線交匯，短期調整壓力仍存，MACD出現死叉背離，下方關注支撐35000。



現貨黃金（XAU/USD） —— 日線圖



來源：CMC Markets（1月29日）

現貨黃金上週延續弱勢震盪，但在2010附近獲得支撐，5、10日均線有形成金叉勢頭，MACD或有形成金叉跡象。若本週前兩個交易日收陽則確立短期轉多信號，並有再次上漲至2060的可能。



西德克薩斯原油（Crude Oil WTI - Cash） —— 日線圖



來源：CMC Markets（1月29日）

當前油價向上突破70 – 75的震盪區間內，目前策略以多頭為主，或進一步挑戰上方阻力80。



