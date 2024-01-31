阿里巴巴業績前瞻：電商和雲業務將是投資者關注的焦點。

阿里巴巴在上個季度公佈的業績財報基本符合市場預期，營收同比增長8.5%，為2248億元。主體業務淘寶和天貓集團營收同比增長3%至977億元，本地服務集團營收同比增長16%至156億元，阿里國際營收增長53%至245億元。雲業務部門同比增長2%至276億元。

可以看到，阿里在國際業務的營收增速最高，而其核心業務淘寶天貓和雲業務增長均呈現放緩的態勢，而其競爭對手拼多多股價在2023年表現亮眼，在2023年上漲了79.4%，市值一度超過阿里巴巴成為在美國上市的第一中概股，拼多多的快速增長與阿里巴巴的電商業務的疲軟形成對比，反映中國本土地區的消費疲軟，民眾均追求價格便宜的商品。

同時，阿里巴巴宣佈阿里雲的全面分拆將不再進行，主要因芯片限制的不確定性。並且暫緩了盒馬的IPO進程。

即使阿里巴巴發佈公告進行了自2014年上市美股以來的最大分紅，派息總額達到25億美元，但該舉措並未挽救疲弱的股價，阿里巴巴股價自11月16日一路走低，股價最低跌至66.63美元。這反映出在中國消費渠道多樣化的背景下，消費降級影響了阿里巴巴主營業務的增長，而阿里雲分拆被停止引起了市場對業務新增長引擎的擔憂。

阿里巴巴2024財年第三季度業績預期

阿里巴巴（BABA）將於2月7日美股盤前公佈2024財年第三季度業績，Zack Investment Research的4位分析師預測營收將達到372.1億美元，同比增長3.6%；每股收益預計位2.73美元，同比下降2.15%。

1月23日，市場消息顯示阿里巴巴創始人馬雲、蔡崇信大幅增持阿里巴巴股票，該消息回擊了此前馬雲拋售阿里巴巴的傳言，阿里巴巴當日上漲7.85%，但在後續的幾個交易日未能形成連續反彈，股價始終處於60日均線之下。

上個季度阿里巴巴的六大業務集團均呈現了穩健的同比增長，這體現出了阿里巴巴在不斷調整和優化組織結構中所取得的初步成效，但這並未向市場證明變革所帶來的長期效果。

投資者仍將關注阿里巴巴的兩個核心業務部門電商和雲業務的增長，在消費降級的大環境下，傳統電商和新興電商所面臨的競爭將愈發激烈，雙方將努力爭奪低價消費用户。例如京東的“百億補貼”計劃，抖音的“多單優惠”活動等。至少從目前來看，阿里在這場價格戰中還未獲得明顯的優勢。

此外，隨着AI的快速發展，AI與電商的結合成為了市場關注的焦點，阿里巴巴能否在雲計算領域獲得領先地位決定了未來新的業務增長引擎。從目前來看，該業務面臨增長緩慢的挑戰。阿里雲在去年11月進行了組織結構優化，改革能否帶來顯著成效將影響着股價未來的走勢。

風險因素

1. 宏觀環境疲軟導致的電商業務增長乏力，不及同行表現

2. 雲業務增速持續放緩

3. 重點投資項目回報不及預期