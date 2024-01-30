2月市場展望：科技股財報能否幫助美股續創新高？

美股科技股財報季來臨，美股能否持續創高？



美國股市在1月在降息預期的作用下延續上漲趨勢，其中道指、標普500和納指100均創歷史新高。芯片股在1月表現亮眼，微軟（MSFT）市值突破3萬億，英偉達（NVDA）、台積電（TSM）、超威半導體（AMD）、超微電腦（SMCI）等公司均在1月錄得較大漲幅。而特斯拉、蘋果在1月表現平平，其中特斯拉因四季報盈利下降大幅下跌，股價跌破200美元。美股科技股（亞馬遜、谷歌、蘋果、微軟、Meta）將在本週披露財報業績，市場普遍預期在美國經濟強勁和芯片需求火熱的背景下，這些科技股預計將交出一份亮眼的財報業績，疊加當下股價已對樂觀的預期進行了消化，投資者或更加註重財報會議中的下個季度指引。



此外，美聯儲將於2月1日召開2024年的第一場利率會議，市場普遍預期美聯儲將按兵不動，疊加當下火熱的經濟數據，例如勞動力市場、製造業數據回暖、服務業強勁、通脹仍高於目標區間，美聯儲可能不會在本次會議釋放3月降息的信號，市場普遍將美聯儲首次降息的時間推遲到5月或者6月，而當下美股因市場此前預期的7次降息持續走高，降息預期被修復是否意味着當下的火熱情緒被修復？



在軟着陸的願景下，機構普遍預計美股今年將迎來正收益，多家投行將標普500的年內目標價上調至5000點之上，考慮到近期多重利好也被充分消化，投資者需避免利好落地後的獲利調整。

美元指數或延續反彈



美元指數在1月反彈，當前價格處於103.5附近。考慮到美聯儲或不急於加息，以及強勁的經濟數據，美元或延續反彈。歐元區或在經濟疲軟的背景下逐步轉鴿，這或進一步支撐美元。我們預計美元指數或有進一步上行至104的機遇。

中國股市跌破疫情前低點，後市如何看待？



中國股市在1月繼續走弱，其中上證指數創2020年4月以來的最低水平。滬深300、上證50均創4年以來的低點。管理層釋放多重政策進行救市，例如進一步研究國企市值管理納入績效考核，暫停戰略投資者限售股出借，降準50個基點等措施，中國股市觸底反彈，但仍處於疲軟階段。恆生指數在跌破15000後一度反彈至16000之上，但後續再度走弱。



展望2月，考慮到節前交易情緒清淡，預計行情仍舊處於低位磨底階段，關注中特估板塊，指數方面關注權重指數上證50，滬深300。

黃金持續震盪，2月能否形成突破？



黃金1月整體震盪，運行於2010 – 2060區間。市場普遍預期在降息元年、地緣衝突擾動的因素下，黃金有望在2024年繼續突破歷史新高。短期來看，黃金的上漲動力或取決於後續數據的走弱，例如勞動力市場降温、通脹回落、消費支出下降，從而迫使市場預期美聯儲將很快進行降息。因此，我們需要關注本週五發佈的1月非農數據和中旬發佈的1月通脹數據，若數據放緩則有望支撐金價在2月走高，並挑戰上方的阻力2060。



