亞馬遜財報前瞻：投資者或關注AWS業務能否迎來增長拐點

亞馬遜上個季度的業績表現優異，營收1421億美元，同比增長13%，高於華爾街的預期。在線網店銷售額同比增長7%至573億美元；第三方服務收入同比增長20%至343億美元；受促銷活動影響，廣告收入同比增長26%至121億美元；網絡服務（AWS）雲計算部門收入同比增長12%至231億美元。



從財報表現來看，營收整體增速不大，但在利潤方面均獲得一定改善，主要因亞馬遜的大規模裁員停止了一部分的低利潤業務部門。淨利潤同比增長243%至99億美元；AWS運營利潤同比增長29%至70億美元。該公司股價在財報發佈後連續三個月上漲，2023年上漲81%，這是自2015年以來的最好表現。

亞馬遜第四季度業績預期



管理層預期第四季度收入將在1600 – 1670億美元，意味着同比增長不到10%。對於AWS業務是否能在第四季度恢復增長沒有表態，且亞馬遜沒有在第三季度回購股票。近期股價的上漲反映了投資者對於第四季度銷售增長的預期。亞馬遜表示，在11月17日 – 11月27日的假日購物活動期間，消費者購買了超過10億件商品，具體數字還沒有公佈。



投資者此次關注的焦點將是此次假日銷售的具體細節，亞馬遜恢復增長的電子商務業務和高增長高利潤率的廣告業務為公司整體的利潤做出主要貢獻，這得益於2023年美國堅韌的經濟基本面，居民消費支出表現強勁。而其AWS業務部門雖然在第三季度重新恢復增長，但僅整張12%，結束了此前六個季度的連續下降，整體增速仍然比不過同行例如微軟（+29%）和谷歌（+22%）。



從四季度指引來看，企業的預期顯得相對較為保守，投資者或關注電商業務復甦的持續性，以及廣告業務能否保持高增長，此外，投資者更加關注AWS業務是否迎來了增長拐點，實現連續兩個季度的增長。未來進一步的看漲邏輯可能需要人工智能領域的發展促進AWS業務的增長，而這取決於宏觀環境，經濟環境決定着企業的支出預算，至少從目前的預期來看，2024年經濟放緩似乎成為一個共識。

亞馬遜財報日曆



時間：2月1日（盤後）

營收：1661.9億美元，同比增長11.38%

每股盈利：0.79美元，同比增長276.19%。

數據來源：Zacks Research



