微軟財報前瞻：雲業務的增長能否幫助微軟穩坐全球市值第一寶座

在投資了23年大火的AI模型ChatGPT背後的公司OpenAI後，微軟逐步成為人工智能領域的龍頭企業，使股價在2023年上漲了58.7%。在去年10月發佈的24財年第一季度財報中顯示，營收同比增長13%至565.2億美元；淨利潤同比增長27%至222.9億美元。其中智能雲收入表現亮眼，同比增長19%至243億美元，佔總體的43%。Azure 和其他雲服務收入增長 28%（以固定匯率計算）。



24財年第二季度財報前瞻



微軟公將於 2024 年 1 月 30 日美股收盤後發佈 2024 財年第二季度財務業績 。 根據Zacks共識顯示，預計營收為610.3億美元，同比增長15.7%；每股收益預計為2.75美元，同比增長18.5%。管理層預計在第二季度Azure的增長將達到26%至27%。該公司在2024年的1月繼續上漲並突破歷史新高，超過蘋果成為全球市值第一的公司，市值接近2.9萬億美元。這體現出投資者對人工智能領域未來的發展充滿信心。近日，微軟宣佈推出M365家庭和個人版的Copilot Pro，定價20美元/月，這意味着個人用户也可訪問最新的OpenAI模型，同時在企業端的Copilot取消了企業用户的最低購買量，這意味着未來有更多潛在的中小企業客户增長。



股價將會怎樣表現？



24年潛在M365用户和Azure服務的增長或使微軟的市值突破3萬億隻是一個時間問題，在AI領域的領先或使微軟穩坐全球市值第一的寶座，而其競爭對手蘋果正面臨iPhone 15銷量下滑和Vision Pro無法走量的困擾，目前來看蘋果可能需找到新的增長點才能支撐股價，但目前來看由於在AI領域的落後導致現在很難看到轉機，該公司也被一些投行下調了評級。目前，微軟的市盈率已經達到37倍，高於過去5年的平均市盈率30倍和10年的平均市盈率24倍。短期來看，市盈率已經來到較高的位置，近期股價的持續上漲也反映了投資者對未來的樂觀預期。



但一些潛在的風險因素完全被忽視，例如：1）宏觀基本面的下行壓力，一些數據產生了衰退預警，例如非製造業PMI即將陷入收縮區間；2）在下行背景下導致的企業數字化轉型進程放緩，Azure的增長可能放緩；3）居民和中小企業在高利率環境下的支出放緩，M365銷售增長放緩；4）人工智能領域的競爭加劇，微軟的操作系統份額或存在進一步被削弱的可能；5）PC端的業務增長壓力可能難以支持當前較高的估值水平。



因此，即使我們長期看好微軟未來在人工智能領域的領先地位，但考慮到短期宏觀基本面的惡化預期，當前股價已經處於階段性的高位。我們預計在2024年上半年股價的走勢可能會放緩並出現一定程度的調整空間。



