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Meta財報前瞻：廣告業務預計穩定增長，元宇宙部門或持續虧損

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

19 Jan 2024, 15:15

上個季度，Meta總收入達到341.5億美元，高於華爾街預期的334.3億美元。廣告業務的收入穩定增長，達到336.4億美元，同比增長24%。負責元宇宙的Reality Labs收入2.1億美元，同比下降26%，營業虧損37.42億美元。淨利潤為115.8億美元，同比增長163.6%。
 
在財報公佈後，雖然持續投入的元宇宙部門連續虧損，但其主體業務依舊保持着穩定的增長，旗下的應用程序和臉書的日活躍用户均保持着穩定的個位數增長，該公司股價自去年10月26日觸底反彈後保持着連續上漲，在2023年實現了股價194.1%的漲幅，而在今年的1月，Meta的股價依舊走勢強勁，截至1月18日收盤，該股觸及376美元，距離歷史高點的384.3美元僅差一步之遙。
 
Meta的股價強勢一方面受其美國宏觀面的強勁表現，在去年通過大規模裁員後實現了業績的扭虧為盈。隨後該公司搭上了人工智能概念的列車，以及降息預期帶來的風險情緒回暖。隨着市場對美國經濟“軟着陸”的預期，至少通過現在的數據來看是這樣的。即使當下元宇宙部門仍然處於虧損狀態，但憑藉着主體業務的穩定增長，Meta似乎有希望在短時間內突破股價的歷史高點。
 
 

 

第四季度報告的預期

 
管理層預計第四季度的業績將繼續保持着穩定的增長，預計總營收在365 – 400億美元。2024年全年總支出預計在940 – 990億美元，資本支出預計在300 – 350億美元。而元宇宙部門的運營虧損可能在2024年大幅增加。自2019年以來，Meta的VR和元宇宙部門Reality Labs的累計虧損已經達到470億美元，而這個虧損仍將持續，但管理層仍然堅持對這兩個部門持續投入，管理層預計元宇宙的發展週期是十年。
 
因此，考慮到四季度業績的增長已經一部分反映在股價之中，由於在人工智能和VR領域可能短期看不到明顯的建樹，預計其財報會議將重點更廣泛的宏觀經濟背景，從而對其主要業務廣告收入在今年未來幾個季度的增長進行評估，而市場對該公司的定價可能更注重這個方面。
 
Meta將於2月1日美股盤後發佈第四季度和全年業績，Zacks Research預計第四季度營收為387.8億美元，同比增長20.56%；每股盈利預計為4.8美元，同比增長60%。
 
 

潛在的風險因素

 
1.新用户增長、活躍用户數量和廣告收入方面面臨更激烈的競爭； 
2.對VR和元宇宙部門的大量投資導致營業利潤率下降的時間更長；
3.對人工智能的監管審查對商業模式的影響；
4.全球宏觀經濟環境的不確定性，經濟增長放緩對主體業務的收入拖累。


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