蘋果財報前瞻：iPhone銷量下滑能否支持該公司股價的持續上漲？

在2023財年第四季度業績報告中，蘋果的季度營收為895億美元，為連續四個季度下滑。其中iPhone收入為438億美元，同比增長3%，主要得益於在新興市場的銷量增長，例如印度、拉丁美洲、中東等地區均創下季度收入記錄。而Mac和可穿戴設備、家居和配件收入均低於市場的預期。服務收入為223億美元，創歷史新高。毛利率為45.2%，創歷史記錄，主要因超出預期的服務收入帶來的更高的利潤率。該公司股價在財報發佈後持續上漲，並在12月14日創出歷史新高的199.62美元。管理層對於24財年第一季度的收入前景未達成共識，主要原因在於Mac，iPad和其他硬件收入未形成共識。就目前來看，管理層預計當下或形成iPhone收入增長和iPad和其他硬件收入顯著減速的雙重局面，而服務收入將繼續保持穩定的增長。

24年1月股價輾轉起伏，後市如何看待？



隨着中國地區智能手機的激烈競爭，蘋果在23年第四季度在中國地區的激活量同比下降10%，目前仍排在第一的局面，而華為新5G手機Mate 60的激活量同比上漲79%，上漲至第三。第二是小米，激活量同比增長38%。可以看出蘋果在中國的領先地位正逐步減弱，在此背景下蘋果官網也對iPhone 15進行了降價，該公司在1月被多家機構下調評級，例如巴克萊、Piper Sandler和Redburn等，股價一度跌至180美元，但隨着美國銀行上調蘋果評級至買入，理由為Vision Pro為蘋果帶來的業績增長，市場似乎對蘋果未來的增長重拾信心，市值重新回到3萬億美元。



即便如此，Vision Pro仍然面臨着售價過高和出貨量少的雙重限制，目前備貨僅有6-8萬台，而蘋果近一半收入來源於iPhone，至少從目前的趨勢來看，蘋果的銷量正處於下滑的尷尬局面，隨着蘋果官網降價，再授權中國電商平台進行再降價後，iPhone 15的優惠已經超過了1000元人民幣，而往年蘋果的舊機型的優惠均在新機即將發佈前。本輪的巨大優惠也會讓未來的蘋果用户面臨選擇，即是否需要等新機發布後出現優惠後再進行購買。



因此，Vision Pro的問世可能短期在情緒面上幫助蘋果股價實現反彈，而投資者長期關注的重點在於手機業務的下滑。Vision Pro在開啓預定後，幾萬台設備在18分鐘後顯示售罄，可以體現出該產品的“火爆”。隨着核心用户的購入，其產品定位不符合大眾消費品意味着後期需求面臨減弱的風險。蘋果在AI領域的落後，這意味着其很難像微軟、英偉達、谷歌等公司擁有智能雲業務的增長引擎。蘋果當下的市盈率為31倍，遠高於過去10年的平均水平，這對於一個增長開始出現放緩的企業來看似乎有些高估。

蘋果2024財年第一季度業績公佈時間



2月1日盤後

營收：1175億美元，同比增長0.29%

每股盈利：2.09美元，同比增長11.17%

數據來源：Zacks Research



