Alphabet財報前瞻：Gemini能否幫助公司實現AI領域的彎道超車

上個季度，谷歌母公司Alphabet的雲業務的增長顯著低於市場預期，落後於微軟和亞馬遜，這也使該公司股價在財報公佈後短暫的下跌至120美元，但隨着四季度普遍的風險情緒回暖，該公司的股價在2023年仍然上漲了58.3%。



隨着人工智能領域的競爭愈演愈烈，谷歌在12月初推出了大型語言模型Gemini，並分為三個版本 —— Ultra、Pro和Nano。並在12月14日對外免費開放了Gemini Pro的API，不同於收費的GPT-4，該模型可以給予用户免費體驗視覺AI模型的機會。但在初步的三方測試數據來看，Gemini Pro目前能和OpenAI的ChatGPT – 3.5進行抗衡，與GPT-4仍有一定的差距。因此，谷歌想要在AI領域確定領先地位可能仍有一定的路要走，Gemini Ultra可能是谷歌的唯一希望，目前谷歌開放內部員工可以使用該版本的模型，預計將於今年3月之前推出。但其競爭對手OpenAI在達沃斯論壇中表示，計劃將對模型進行重大升級，並超越市面上現有的所有AI產品。因此，對於谷歌而言，即使推出了Gemini Ultra，可能也無法改變當下的落後局面。



雖然谷歌的搜索系統、YouTube、安卓生態為其帶來了強大的用户羣體，但其競爭對手微軟和亞馬遜均在雲服務領域與其他企業進行積極合作，例如微軟投資OpenAI，亞馬遜投資Anthropic。而谷歌在自研的背景下，其項目進度始終落後於另外兩家。



但好消息是，即便在AI領域處於落後地位，但至少在搜索業務上，谷歌仍然保持着行業領頭羊的地位，目前佔90%以上的市場份額，而微軟的Bing Chat只為其貢獻了搜索業務1%的增長份額。

谷歌2024年的目標



降本增效仍然是谷歌今年的主要策略，在2024年1月，谷歌已經裁員了1000名員工，涉及多個部門，並且裁員將在2024年持續下去，意圖提高公司的生產效率，實現成本控制。進入到2024年，外部環境面臨着下行的經濟和不穩定的地緣政治，而內部面臨着多個產品線的取消、員工裁員和用户因產品的停止發佈出現負反饋的挑戰。2023年作為AI爆發的元年，目前仍處於初期的發展階段，隨着AI模型的充分訓練，預計將逐步向下游傾斜，更多模型的運用將進入到社會的主流生活當中。



隨着AI的不斷髮展，對AI模型的安全性思考可能是現有資本市場所忽視的東西，隨着大模型功能的不斷完善，AI模型所展現的高信息收集功能和當下全球逆全球化的局勢形成鮮明對比，用户的地區性限制可能將對此產生影響。

谷歌23財年第四季度業績預測

發佈時間：1月30日盤後

營收：707.1億美元，同比增長12.03%

每股盈利：1.6美元，同比增長52.38%

數據來源：Zacks Research



