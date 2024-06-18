歐洲政局不穩：英法兩國承壓嚴重

大選通常會產生正面的市場效應

由於今年全球至少64個國家將進行大選，涵蓋49%的總人口數，因此2024年也被稱為是大選年。在已經舉行或即將舉行大選的國家，大選對股市的影響不言而喻。

眾所周知，執政黨為獲連任，會推出各類財政政策，因此選舉週期和經濟週期之間的相關度非常高。以下是部分錶現較好的股市數據：

老牌歐洲國家政局不穩：英法兩國選舉進展

在2024年一連串的大選中，兩大意外之舉無疑更添波瀾：

40年來的最差結果，較基爾·斯塔默領導的工黨差距很大（根據BBC的民調追踪數據顯示差距約為21個百分點），因此英國首相里希·蘇納克決定將英國大選提前至7月4日進行。

勒龐所在的國民聯盟獲得了31.4%的選票，較馬克宏所在的複興黨所獲票數（14.6%）高出一倍不止，因此法國總統馬克宏將第一輪立法選舉提前至6月30日進行。

上述兩國反映出歐洲大多數國家的一大共通問題：國內經濟成長不足，國民不滿情緒高漲。隨著人口老化、債務水準高企，福利國家已難以為繼。同時稅收壓力不斷增加，導致其經濟失去競爭優勢。這一惡性循環不僅難以扭轉，也易滋生政治動盪。

附有MACD的法國40日線圖，於2024年6月17日截取自CMC Markets「新一代」交易平台

短期內乾預措施與結構性政策空間有限

拋開政治意識形態來看，現狀似乎難以改善，政府在短期內幾乎沒有行動的空間。英國前首相莉茲·特拉斯就是一個很好的例子。特拉斯在短暫任期內試圖推行過於激進的擴張性財政政策，導致金邊債券暴跌20多個百分點。

附ATR的英國金邊債券日線圖，於2024年6月17日截取自CMC Markets「新一代」交易平台

市場對不確定因素的恐懼

不確定性因素往往會引起投資者的懷疑，導致市場波動性激增，因此對市場造成的傷害最大。在此背景下，英法兩國的選舉進展也證實了新聞報導的內容。 5月，兩國不確定性指數大幅上升，其股票市場也背離整體上揚的趨勢：富時100指數和Cac 40指數在歐洲大型股指中相對錶現最差。

附有MACD的英國100日線圖，於2024年6月17日截取自CMC Markets「新一代」交易平台

大選結果產生不同影響

雖然英法兩國都面臨不確定性，但歐元所受影響比英鎊更大。歐元/英鎊持續下跌，打破了0.8282-0.8202這一區間內的最後一個重要支撐位（0.8493）。

附有ROC（12）的歐元/英鎊日線圖，於2024年6月17日截取自CMC Markets「新一代」交易平台

兩國大選結果的可預見性是導致這一差異的可能原因。馬克宏決定提前選舉，更像是展開一場結果未知的對決。而英國首相蘇納克決定提前選舉，則像是側面印證工黨實力，而且據民調數據顯示，孰勝孰負已昭然若揭。

這點對英國市場而言是一大利好：大選結果明確，能提供更大的治理空間，採納必要的結構性政策，並創造適宜的社會環境落實相應政策。



