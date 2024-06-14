以太坊現貨ETF能否顛覆幣圈版圖？

今年，比特幣現貨ETF的推出為加密貨幣投資帶來了改變。隨著美國證券交易委員會（SEC）初步批准以太坊現貨ETF，這項轉變可能將持續延伸。範達公司（VanEck）表示，以太坊ETF核准後，以太幣的監管狀態變得更為明晰。

SEC於五月底初步批准以太幣現貨ETF。

Cathie Wood旗下的方舟投資退出以太坊現貨ETF申請。

以太幣幣價在過去12個月內上漲了超一倍。

5月23日，美國證券交易委員會（SEC）批准以太坊現貨ETF在美國交易所交易，並邁出了以太坊現貨ETF發行的第一步。

SEC共批准紐交所（NYSE） Arca、納斯達克和Cboe BZX在內的三家交易所發行以太坊現貨ETF。下一步將對ETF產品本身進行批准，而根據《福布斯》報道，批准流程可能耗時數月。

其中灰階、Bitwise、安碩、範達、21Shares、Invesco Galaxy、富達和富蘭克林鄧普頓公司推出的ETF產品可能獲得批准。

根據CNBC報道，在這八支ETF產品中，範達公司可能率先提交申請。

範達資產管理公司的CEO範勵翔（Jan van Eck）在6月1日接受CNBC的ETF Edge專欄採訪時表示，這一決定是「我在職業生涯中見過的最精彩的證券監管舉措」。

然而，方舟投資卻已退出了先前以太坊現貨ETF的申請。

根據DailyCoin報道，方舟投資的合作夥伴21Shares在上週五更新了S-1表格，在基金名稱中刪去了方舟相關內容。而方舟投資發言人隨後表示，“我們相信以太坊的變革潛力和長期價值，但目前方舟投資不會推進以太坊ETF的申請。”

方舟投資退出申請的原因目前仍不清楚。

不過該公司創辦人、執行長兼投資總裁Cathie Wood近期在Consensus 2024大會上表示，她認為SEC的批准十分突然、出乎意料。考慮到11月即將進行美國總統大選，該決定背後可能存在政治動機。

加密貨幣時代來臨

繼今年1月推出比特幣現貨ETF後，以太坊現貨ETF前景看好。今年1月10日推出的11支比特幣現貨ETF是ETF史上發行最成功的產品，在前兩個月的交易中資金淨流入量超100億美元。

雖然幣圈過去被貼上了不正當交易的標籤，但越來越多的機構投資透過ETF產品進入加密貨幣生態系統，將有助於加密貨幣產業合法化。

SEC主席Gary Gensler在5月底接受美國投資公司協會（ICI）總裁兼首席執行官Eric Pan的採訪時解釋了他此前不願批准加密貨幣現貨ETF的原因，表示“主要是因為該行業違反美國法律的現象十分猖獗」。根據《金融時報》報道，Gary Gensler認為“加密貨幣行業存在許多欺詐和詐騙行為，而業內領軍人物如今不是在服刑，就是在等待入獄或引渡。”

然而，比特幣現貨ETF獲準並一舉成功，如今以太坊現貨ETF的發展障礙也已掃清，均顯示SEC的態度正在發生巨變。

監管明確性

加密貨幣的監管問題始終是一大難題，導致無法被主流接受。

Tide金融集團聯合創辦人兼首席投資長、Amplify轉型數據共享ETF投資組合經理Michael Venuto去年向OPTO Sessions表示，FTX暴雷等備受矚目的加密貨幣騙局之所以會出現，部分原因在於缺乏明確的監管政策。

這其中也包括加密貨幣的監管地位問題。有觀點認為，投資者可將以太幣當作是證券、商品或貨幣。

但範達數位資產研究部負責人Matthew Sigel則認為，SEC已明確表示可能會將以太幣歸類為商品。

在SEC批准以太坊現貨ETF後，Sigel在一篇部落格中寫道：「以太幣已在多種情況下被認作為商品，包括商品期貨交易委員會（CFTC）對以太幣期貨的監管、CFTC官員的公開聲明和聯邦法院的裁決，在目前的ETF中可能也是如此。

Sigel向OPTO表示，這一決定標誌著“監管態度的180度大轉變”，並認為其“對於開源區塊鏈——尤其是以太坊生態系統——的未來創新而言是重大利好”。

以太幣現貨ETF將如何影響幣價？

以太幣現貨ETF初步核准的消息推動以太幣幣價短暫飆升，於5月23日達到3,943.55美元的高點。但價格隨後出現回落，收盤時為3,776.93美元，較前一日收盤價漲幅僅1.1%。

儘管在此期間幣價有所下跌，但自SEC批准以來，以太幣現貨交易價格在6月4日收盤時上漲了2%，今年以來漲幅達67%，過去12個月的漲幅為110.4%。

自今年1月11日比特幣現貨ETF核准以來，比特幣價格已上漲51.3%。 SynFutures執行長Rachel Lin等觀察家認為，以太坊現貨ETF獲批可能會推動以太幣價格在本輪週期內漲至22,500美元。

Sigel向OPTO表示，根據範達公司的定量分析，「投資者可以在現有比特幣持倉的基礎上增加以太幣配置，從而提高風險調整後收益。按照過去的情況來看，若投資者能接受20%的投資組合波動率，那麼在持有比特幣和以太幣的總權重達到15-20%的情況下，風險/回報比將進一步增加。



