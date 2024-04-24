蘋果與特斯拉能否把握獲利機會，實現回彈？

今年以來，包括蘋果、亞馬遜、Alphabet（Google母公司）、Meta、微軟、英偉達、特斯拉在內的美股七巨頭推動了股市回報的整體成長，但七巨頭內部的成長來源卻變得越來 越集中，主要靠亞馬遜、Meta、微軟和英偉達拉拉。 這四支股票共佔標普500指數今年以來總回報的近75%，比去年同期排名前四的股票高出一倍有餘。

少數股票「霸市」的局勢加劇了美股集中度風險，這點值得警惕。 市場的集中程度如今已超越了網路泡沫時期的水平，阻礙人工智慧創收，也為部分投資者敲響警鐘。 科技七巨頭目前在標普500指數總市值中佔比超29%，高於1999年-2000年間前七大股票21%的權重水準。 由於特斯拉已經跌出標普500指數市值排名前十的股票之列，目前的前七大股票集中度已經超過30％，較十年前14%的水平出現了顯著增長。 下文將對七巨頭中目前表現較為落後的兩支股票進行分析，並探討這兩支落後股的潛在投資機會。

蘋果

Apple坐擁全球價值最高的技術平台，共有超12億用戶。 儘管蘋果公司在中國受到消費疲軟和競爭風險的挑戰，這些問題都已得到了充分了解。 同時鑑於蘋果技術領先、用戶黏性高，以及用戶人均支出的上升空間較大，因此蘋果的長期前景仍然向好。

技術分析

蘋果的股價須突破176.40美元左右的阻力樞軸點，並維持在這一水平以上，才有可能實現回彈，重回今年196美元左右的高點。 不過蘋果股價也有可能跌破164.940美元的樞軸點，持續下跌至156.50美元的支撐位。

此外，蘋果目前的股價低於174.654美元的50日指數移動平均線（EMA）和170.530美元的20日EMA，其中50日EMA是價格上漲的一大阻力。 蘋果股價的相對強弱指數（RSI）目前為35.78%，趨向超賣水平，而指數平滑異同移動平均線（MACD）處於訊號線以下，且為負值。 因此，蘋果的股價可能會在短期內持續上升。

綜合分析師共識：綜合 41位分析師對蘋果的評級來看，蘋果股票的綜合投資建議為“買入”，目標價為199.97美元。

牛市、熊市、基礎情形分析

多頭目標價：270美元－2025財年多頭的每股盈餘（EPS）為7.99美元，本益比為34

（目前12個月選擇權市場的價格觀點：價格超過目標價的機率約為2.33%）

在2025財年，隨著AI iPhone推動營收/EPS達到14%-19%的成長，iPhone的換機週期將會縮短。 若消費者需求回升，iPhone16的購買意願高於預期，加上產品組合向高階iPhone轉型，iPhone年收入成長將突破20%，2025財年的總收入將達到5,510億美元，EPS將達到7.99美元。 如果採用基於全生命週期的估值方法，則可以反映蘋果公司轉向訂閱製商業模式的優勢。 根據我們對牛市情形的計算，2025財年蘋果公司的本益比將達到34。

基礎情形目標價：220美元－2025財年企業價值與銷售額比為7.5，本益比達30

（目前12個月選擇權市場的價格觀點：價格超過目標價的機率約為18.46%）

若蘋果2024財年的營收較去年同期持平，但服務和利潤率仍維持強勁，投資人將不再關注短期收益，而是將目光投向2025年邊緣AI帶來的機會。 2024財年服務增量因產品頹勢而抵消，將導致收入整體持平。 由於產品組合和外匯/通膨方面的不利因素減退，蘋果公司2024財年的毛利率將超出預期，增加至45%以上。 投資人會將注意力轉向2025財年，並關注蘋果公司可能推出的AI iPhone會帶來的影響。 再加上服務收入成長和800億美元的年度回購計劃，蘋果的基本面可望再次實現加速成長。

熊市目標價：155美元－2025財年企業價值與銷售額比率預估為5.8，EPS為6.54美元，市盈率為23.7

（目前12個月選擇權市場的價格觀點：價格超過目標價的機率約為25.99%）

由於消費疲軟的程度超出預期、手機市場的競爭激烈程度不減，iPhone 15的銷售表現將仍差強人意。 若經濟硬著陸導致消費者可支配所得縮水，蘋果各產品成長率將進一步放緩，因此2024財年的蘋果產品消費將低於預期，營收年比將出現高個位數的下滑。 服務消費成長率也將降低至中等個位數水準。 由於營收持平，毛利率微增可推動EPS實現低個位數成長，在2025財年達到6.54美元左右。 根據我們對熊市情形的分析，2025財年市盈率可能達到24。

上行因素

改善業績預期的因素可能有：產品和/或服務表現強勁，毛利率超出預期水平，iPhone 15因購買需求延遲、市場佔有率增加而收穫意外之喜。 此外，蘋果硬體轉向基於訂閱的商業模式，AR/VR頭戴式設備和其他新產品快速擴張，新興市場滲透率實現超預期增長，“邊緣AI”的潛力得到充分認識，也將推動蘋果股價上行。

下行因素

全球消費支出疲軟、關鍵市場競爭加劇、針對App Store在內的監管力道加大，以及蘋果推行近岸外包的策略，都可能打壓獲利成長。

特斯拉

特斯拉上季數據疲軟，顯示目前電動車產業正在進行大洗牌。 特斯拉雖然很有可能透過AI獲益，但必須率先扭轉汽車業務負收益的情況

儘管機構投資者普遍看跌特斯拉，但特斯拉的吸引力在於其既是汽車股，也是能源和AI/機器人領域的領導者。 全球電動車市場的負面進展對特斯拉而言非常重要，並且會對其股價產生短期的負面影響。 但同時，投資人不應忽視特斯拉在汽車相關業務（即特斯拉旗下各車型和Robotaxi服務帶來的經常性收入）與Dojo超級電腦等其他領域所取得的持續進展。 對此，即將到來的2024年特斯拉AI Day將提供更多相關領域的資訊。

技術分析

特斯拉須維持146美元上下的阻力樞軸點，方有可能實現向上逆轉，重回205美元左右的短期阻力位水準。 股價也有可能跌破支撐樞軸點並持續走低，回落至先前102美元左右的低點。

此外，特斯拉目前的股價低於178.449美元的50日EMA和207.986美元的20日EMA，其中50日EMA是價格上漲的一大阻力。 特斯拉的RSI指標目前為26.48%，顯示已達成超賣共識，而MACD則處於訊號線以下，且為負值。 從技術分析角度來看，特斯拉延續下行趨勢的機率較高。

綜合分析師共識：綜合49位分析師對特斯拉的評級來看，特斯拉的綜合投資建議為“持有”，目標價為185.15美元。

牛市、熊市、基礎情形分析

多頭目標價：500美元－2030年企業價值倍數預估為24.3倍

（目前12個月選擇權市場的價格觀點：價格超過目標價的機率約為0.00%）

針對核心汽車業務而言，上述估值在計算時假定特斯拉到2030年能交付900萬輛汽車，EBITDA利潤率約為20％，也即每股價值約103美元。 特斯拉移動/共乘（Tesla Mobility/Rideshare）將達到每股118美元；特斯拉能源（Tesla Energy）每股達60美元（20年年均複合成長率為35%）；特斯拉作為電動 汽車動力系統和電池供應商的每股盈餘將為61美元（假設銷售量達300萬，EBITDA利潤率為25%，2030年退出時企業價值倍數為25倍）；特斯拉保險（Tesla Insurance） 每股價值11美元；特斯拉網路服務（Tesla Network Services）每股價值147美元（假設每月活躍用戶數MAU達2500萬人，每用戶平均收入ARPU為200美元）。

基礎情形目標價：310美元－2030年企業價值倍數預估為15.0倍

（目前12個月選擇權市場的價格觀點：價格超過目標價的機率約為0.09%）

310美元的共識目標價由以下部分組成：特斯拉核心汽車業務每股62美元（假設2030年銷售量為640萬台，加權平均資本成本WACC為9.0%，2030年退出時EBITDA倍數為13倍， 退出時的EBITDA利潤率為17.0%）；特斯拉行動折現現金流量每股61美元（假設到2030年的車輛數量約為158,000台，每英里收費為1.8美元）；特斯拉作為第三方供應 商的每股價值將為39美元；特斯拉能源每股38美元；特斯拉保險每股5美元；特斯拉網路服務每股104美元（假設MAU達610萬人，ARPU為180美元， 估值折扣為50%）。

熊市目標價：100美元－2030年的企業價值倍數估值約為4.6倍

（目前12個月選擇權市場的價格觀點：價格超過目標價的機率約為19.59%）

在股價100美元的熊市情形下，假設2030年汽車銷售量達500萬台，EBITDA利潤率為12%，特斯拉汽車每股價格應為45美元。 此外，特斯拉行動每股將達6美元（假定到2030年擁有20萬輛汽車，營業利潤率為15%）；特斯拉網路服務每股34美元（假定2030年前擁有1500萬MAU， ARPU為80美元）；特斯拉能源每股15美元；特斯拉以第三方供應商為每股0美元；特斯拉保險每股0美元。

上行因素

服務收入數據揭露、全自動駕駛（FSD）普及率上升、新電池成本實現突破、新車型（Multivan、Semi）上市、獲得第三方電池合作，以及地區擴展和生產能力提高。

下行因素

與傳統原始設備製造商/中國企業/大型科技公司間存在競爭，多個工廠擴建成執行風險，市場未能充分認識Dojo技術帶來的服務機會，自動駕駛功能普及率和每用戶平均收入不如預期 ，以及中國市場面臨風險。



