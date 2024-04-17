Coinbase股票：Cathie Wood緣何賣Coinbase股票？

由於近期比特幣行情大漲，Coinbase在去年第四季恢復獲利。 隨著Coinbase股價上漲，一向看漲比特幣的方舟投資創辦人兼首席投資長Cathie Wood售出上千股該股股票，以此平衡其各項投資權重。

根據負責監測Cathie Wood所有基金每日交易情況的方舟投資數據顯示，Cathie Wood最近於4月11日售出Coinbase（COIN）股票，其中ARK Innovation ETF（ARKK）基金售出63,627股，ARK Next Generation Internet ETF（ARKW）基金售出13,934股。

Wood先前在4月8日也從ARK Fintech Innovation ETF（ARKF）等基金中拋售該股股票。

雖然拋售背後的具體原因我們不得而知，但投資組合再平衡是對此最合理的解釋。

依照方舟的投資策略，單一股票在其管理的ETF中佔比不得超過10%。

2023年第四季的13F報告顯示，截至去年12月31日，Coinbase是方舟投資的第一大持股，在其價值169億美元的投資組合中佔比為8.9%。 但考慮到近期幣價大漲（本年度漲幅截至4月15日已達41.3%），Coinbase在方舟ETF中的比重可能已經超過10%。

到4月15日時，Coinbase在ARKF基金的權重已突破10%，達到11.9%；而在ARKK和ARKW基金的權重分別為9.3%和9.6%。

抓住加密貨幣熱潮 拋開近期拋售Coinbase股票的操作不談，方舟投資整體仍看漲比特幣。 方舟在3月發布的加密貨幣月度報告中指出，儘管上月比特幣的幣價突破了74,000美元，但比特幣“尚未出現超買”，也“沒有達到極端繁榮的程度”。 由於比特幣2023年底的一輪多頭市場，Coinbase在去年最後一季恢復獲利。 Coinbase在2023年第四季的獲利額為2.73億美元，2022年同期虧損5.57億美元。 此外，2023年第四季營收為9.538億美元，年增51%，成交量為290億美元，較前一季飆升164%。 該公司在股東信中指出，市場“對比特幣現貨ETF獲批感到驚喜，並且普遍認為2024年宏觀經濟條件將向好發展”，因此導致了幣價在2023年最後一季出現波動上升。

SEC訴Coinbase案懸而未決 雖然Coinbase目前藉著幣圈熱潮趁勢而起，但由於美國證券交易委員會（SEC）對其提起的訴訟尚未有裁決結果，該股仍存在短期波動。 3月底，法官裁定政府機構可以起訴Coinbase涉嫌向其客戶提供未註冊證券。 雖然Coinbase提出的大部分駁回理由都遭到了否決，但法官裁定不得因Coinbase提供自託管加密錢包就將其認定為經紀公司。 Coinbase的首席法律長Paul Grewal在X（前推特）上發布的多條推文中表示：「我們對我方給出的論點充滿信心，希望能夠證明我們並無過錯並與SEC交換證據。我們也 非常感謝法院繼續審理該案件。 彭博高級訴訟分析師Elliot Stein認為Coinbase有70％的可能勝訴。

在OPTO App探索優質區塊鏈股票 近半年收益率 CleanSpark Inc（CLSK） +289.49% Coinbase Global Inc（COIN） +218.60% Marathon Digital Holdings Inc（MARA） +95.25%

比特幣回彈推動Coinbase股價高企 在法院給出判決結果前，該案件可能會在短期內對Coinbase股價造成壓力。 這種不確定度從Coinbase股價近期的波動中也可見一斑。 雖然由於比特幣幣價反彈，Coinbase過去一年的漲幅達251.5％，但該股近兩週出現了7.3％的下跌。 考慮到此種不確定性因素和幣圈行情普遍波動的局面，投資人可考慮透過主題ETF對該股進行投資。 除上文中提到的約櫃基金外，以下是其他一些可行選項。 Coinbase是Global X FinTech ETF（FINX）基金的第七大持股，截至3月12日的比例為5.6%。 截至4月15日，該基金在過去一年上漲了23.9%，年初至今增幅為1.5%。 Bitwise Crypto Industry Innovators ETF（BITQ）中，Coinbase為第二大持股，佔比為13%。 該基金在過去一年中上漲了55.2％，年初至今下跌了4.7％。



