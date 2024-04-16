比亞迪股價：為何81%的獲利成長仍不夠高？

比亞迪汽車在2023年第四季成為了全球最大的電動車生產商，但如今卻由於中國經濟狀況低迷而深受電動車價格戰的影響。 目前有跡象表明，比亞迪股票最大的機構持有者——Cathie Wood旗下的方舟投資——可能對該股信心不再。



比亞迪（1211:HK）是一家中國跨國企業，以其子公司比亞迪汽車製造的電動車而聞名。

由於中國是世界上最大的電動車市場且比亞迪在中國佔據主導地位，因此比亞迪在電動車產業有著舉足輕重的影響。 根據中國乘用車市場資訊聯席會（CPCA）的數據，2023年中國新能源汽車約35%的銷售來自比亞迪。

2023年第四季度，比亞迪趕上其美國競爭對手特斯拉（TSLA），成為全球最大的電動車銷售商，佔全球18%的市佔率。 特斯拉緊隨其後，佔據全球16％的市場份額。

儘管如此，比亞迪的股價在過去一年中略有下降。 有跡象表明，「超級投資者」對比亞迪股票的興趣可能有所減弱，其中兩位重要投資者去年均拋售了比亞迪股票。

方舟投資的創辦人、執行長兼首席投資長Cathie Wood是比亞迪股票最大的機構持股方，專注於投資創新項目。 根據Stockcircle數據顯示，Cathie Wood在2023年第三季出售了88,000股比亞迪股票，第四季出售近9,000股。

過去三年間，Cathie Wood淨賣出約17萬股比亞迪股票。

根據Stockcircle的數據顯示，Fisher Investments的創辦人、執行董事長兼聯合首席投資長Ken Fisher也在2023年前第三季連續拋售比亞迪股票。

電動車市場成長放緩



根據路透社3月26日報道，比亞迪2023年第四季的營收成長至1,800.4億元（合249億美元），增幅為15.1%。 比亞迪2023年全年的收入較上年增長了42.04%，其中汽車部門的收入佔比為80.27%。

該公司去年第四季獲利年增18.6%，成長放緩至自2022年第一季以來的最低水準。 比亞迪全年利潤成長至300.4億元人民幣（合42億美元），增幅為80.7%。

然而，比亞迪今年第一季的電動車銷量被特斯拉反超。 根據《金融時報》報道，比亞迪的汽車交付量按季下降了42%。

根據比亞迪2023年年報顯示，中國電動車市場年增12%，電動車出口量增加57.9%。

電比油低

儘管如此，比亞迪的收入還是因中國不斷升級的電動車價格戰而有所削減。 比亞迪打出了「電比油低」的口號，下調了旗下電動車的售價。 該公司在2023年的年報中指出：「二零二三年，國際地緣政治緊張局勢加劇，通膨高企的大環境持續，多數主要經濟體增長放緩，全球經濟發展的複雜性、嚴峻性、不 確定性上升。 在此大背景下，中國經濟的「總需求不足，消費及投資預期偏弱」。 因此比亞迪等電動車製造商被迫降價，引發了路透社所報導的「殘酷」的價格戰。 以路透社的計算，佔比亞迪中國總銷量93％的13款車型去年平均降價17％。 特斯拉部分車型價格已下調超7,000美元，但根據《Business Insider》報道，特斯拉可能會停止低價競爭的策略，維持其利潤空間。 比亞迪和特斯拉在中國市場都面臨日益激烈的競爭。 4月8日，中國叫車公司滴滴（DIDIY）和中國第三大電動車製造商廣汽埃安宣布成立合資企業，大量生產自動駕駛計程車，首款車型將於明年發布。 同時，智慧型手機製造商小米（XIACY）在3月推出了旗下首款電動車。 小米SU7電動轎車售價為215,900元人民幣（合29,850美元），是目前定價最低的電動車之一。 由於該價位的購買需求強勁，小米已告知潛在買家取車可能需等待4-7個月。 投資比亞迪的另一條路徑

截至4月9日，比亞迪股價在過去一年的跌幅為7.8%，年初至今的跌幅為3.3%。 1月29日，Bernstein分析師Eunice Lee再次給予比亞迪港股（1211:HK）「買進」評級，目標價為334港元，較4月8日收盤價（202港元）上升65.35%。 然而，鑑於電動車製造商之間的競爭日益激烈，投資者可能希望在各大電動車企業之間分散投資，而主題ETF是實現分散投資的有效途徑之一。 ARK Autonomous Tech & Robotics ETF（ARKQ）基金持有的比亞迪股份數高於其他所有ETF。 由於Cathie Wood看漲電動車和自動駕駛汽車板塊，該基金的最大持股為特斯拉；截至4月10日，比亞迪股票在該基金內的權重為0.95%。 但目前也有一些初步跡象表明，隨著比亞迪股價今年一路下跌，Cathie Wood對該股信心不再。 方舟投資最新的13F報告中顯示，約櫃共持有176,610股比亞迪股票。 但截至4月10日，ARKQ基金的持股數為155,798股，顯示Cathie Wood去年第四季末以來的出售量為20,812股。



