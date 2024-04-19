美元強勢不減：美元走強還能撐多久？ 是否會影響股市表現？

近幾週來，美元加速升值。 美元指數已突破1,074/1,076的阻力位（也即目前支撐位），且在到達1,094/1,092這一區間（2023年的最高水準）前無其他可靠參考區間。

附MACD振盪器的CMC Markets美元指數日線圖，於2024年4月16日截取自CMC Markets「新一代」交易平台。

美元升值也對其他主要美元貨幣對產生了影響，導致多個貨幣對達到或突破關鍵技術水平。

儘管日本政府多次口頭幹預阻止日圓貶值，但美元/日圓仍突破了151.94的世紀高點。

美元和歐元兌美元終於結束了長達四個月的橫盤震盪，分別跌破了1.2500和1.0694的基線。

美元今年以來的跌幅已超8%，目前離2023年的主要支撐位1.0931/1.0817僅一步之遙。



帶RSI（14天）值的美元/日圓日線圖，於2024年4月16日截取自CMC Markets「新一代」交易平台。

同時，美元走勢非常積極，遠好於利差較大的其他已開發國家貨幣。 美元兌日圓和瑞士法郎的增幅已超過5個百分點。

不同指標下美元對其他貨幣的走勢，於2024年4月16日截取自CMC Markets「新一代」交易平台。

高利率環境和美元強勢走勢將維持更長時間

在勞動市場穩定的情況下，美國經濟表現出乎意料，成長速度也超乎預期。 因此，通膨仍居高不下，市場則普遍認為聯準會不會繼續維持高利率水準。

美元對其他貨幣的利差再次擴大，並預計將維持較長時間，有利於投資美元賺取更高收益。

在地緣政治緊張的局勢下尋求庇護

由於美元歷來被視為是時局動盪期間的避險資產，因此地緣政治緊張局勢的加劇也對美元產生了正面影響。

烏克蘭和中東的戰事仍在繼續，油價也逐漸上升，對高度依賴石油的經濟體造成了重創。 但美國是世界上最大的石油出產國，因此不受其影響。

美元強勢能維持多久？

如果美元升值背後的助推因素（也即長期的高利率水準和地緣政治緊張局勢）持續不減，那麼美元極有可能持續升值。

但我們也要注意，貨幣市場的波動性正在上升，日圓等兌美元估值明顯偏低的貨幣可能會出現更大的波動。

目前，美國經濟成長之所以拉開了差距，部分是因為總統大選週期導致公共赤字高漲。

股市會受美元走強的影響嗎？

美元與標普500指數之間呈負相關，且隨著美元強勢升值、股市投資收益收窄，兩者的負相關關係將更為明顯。 因此，美元走強可能會對更受外國投資者歡迎（也即在美國境外發售股票）的美國公司業績產生更惡劣的影響，而這類企業往往是大型資本化公司。 其中，科技、材料產業受影響程度可能會更深，而公用事業和房地產行業受到的影響有限。

同時，美元升值背後的原因也可能減弱市場預期。 由於美元升值部分是因地緣政治衝突、投資者尋求避險所導致，若地緣政治衝突阻斷外貿，那麼未來收益也會受到損害。 另一方面，美元高企也與高利率持續不減有關，因此會增加企業融資成本，促使股市投資人轉而選擇無風險資產或固定收益投資。

目前，標普500指數的風險溢酬為負值，顯示標普500指數的預期報酬率（即本益比的倒數）低於債券報酬率。 這一情況並不多見，可能表示股票市場估值過高或債券市場有問題。



