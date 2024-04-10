美國CPI數據公佈在即，納斯達克能否結束盤整？

三月CPI（公佈時間：週三下午2:30）是本週的關鍵數據

美國2024年三月的CPI（公佈時間：週三下午2:30）是本週值得重點關注的數據。 根據湯森路透市場共識預計，核心通膨率將下降一成至3.7%，整體通膨率將上升兩成至3.4%。

美國整體通膨率年變動（藍線；左側座標軸）與WTI原油價格較去年同期變化（綠線；右側座標軸）

資料來源：數據來自美國勞工統計局（BLS）及美國能源資訊署（EIA），圖表來自聖路易斯聯邦儲備銀行

雖然美國CPI不斷上升，但自2023年九月以來整體CPI未曾突破3.4％。 從根本上來說，能源價格上漲推高通膨，未來幾個月內可能將維持這一態勢。 WTI原油價格已超每桶85美元，較去年第二季均價高出約20%。

能源原料現貨1個月、3個月、6個月及1年期獲利水平，表格於2024年4月9日截取自CMC Markets「新一代」交易平台。

聯準會收緊市場，十年期美國公債殖利率增加至4.50%。

由於通膨壓力不斷增加，近期聯準會無投票權成員的口頭幹預出現了明顯收緊的趨勢。 在此情勢下，美國明尼亞波利斯聯邦儲備銀行主席Neel Kashkari發表的2024年可能完全沒有必要降息的觀點顯得尤其重要。

債券市場已對此作出了反應，出現了顯著的緊張態勢。 美國十年期公債失去了關鍵的價格支撐，殖利率達到了4.45％，創去年11月以來的新高。 另一方面，聯準會基金期貨市場不再明確預期聯準會六月會議上會宣布第一輪降息，押注機率約50％。

附ROC振盪器（21）的美國十年期公債日線圖，於2024年4月9日截取自CMC Markets「新一代」交易平台

投行也因此受到鼓舞，開始進行敏感度分析。 美國銀行認為，若油價突破100美元/桶，聯準會可能不會在2024年採取降息措施。

CPI數據也可能會使納斯達克100指數擺脫盤整。

若通膨數據高於市場預期（也即整體CPI>3.4%、核心CPI>3.7%），那麼利率和油價雙雙上行的趨勢可能導緻聯準會延緩降息，由此造成的經濟不確定性可能會加劇股市波動 。

相反，若CPI表現良好，仍維持在預期水準以下（也即整體CPI<3.4%、核心CPI<3.7%），那麼股市輿情可能認為近期油價上漲對物價並未造成顯著影響。 在此情況下，通膨和利率相關的不確定性因素將下降，股市可能會給予正面反應。

美國各股指水準已非常清晰（詳見「股市技術分析」）。 其中納斯達克100指數的趨勢最為明顯，已連續幾週維持橫盤震盪，區間最高值為18,468點，屬歷史高位，區間底部支撐位為三月最低值17,763點。

附MACD振盪器的美國納斯達克100指數日線圖，於2024年4月8日截取自CMC Markets「新一代」交易平台



