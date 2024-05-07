美國就業報告和ISM服務業報告即將出爐，為納斯達克和標普500指數的反彈行情指明道路

最近幾週，股指異常高漲的行情已逐漸式微。

高超買水準已經有所降低或消失殆盡。 從每日數據來看，常規價格振盪指標（指數平滑異同移動平均線（MACD）、相對強弱指數（RSI）和隨機指標）已脫離超買區域，進入超賣區域，且與長期簡單移動平均 線或MMS（200）的距離收窄，顯示超買情況減輕。

市場投資者的滿意度下降。 美國散戶協會（AAII）近三次的每週調查結果顯示，各散戶投資者的多空比例相當均衡。 最近幾週，美國主動型經理人協會（NAAIM）的經理人持倉指數大幅修正，目前處於年度低點。

極端多頭部位已經回落。 波動率（波動率指數—2024年5月）試圖在15點上方穩定。 此外，看跌期權的數量與看漲期權相當，兩者之間的比率趨於平衡，表明回補頭寸開始增加。

附MACD振盪器的美國納斯達克100指數日線圖，於2024年5月3日截取自CMC「新一代」交易平台

從短期來看，幾大指數在4月創下低點（美國納斯達克100指數達到16,970點，美國標普500指數觸及4,926點）後企穩，MACD等價格振盪指標紛紛開始越過信號線，在 其零線或中性區下方轉而向上。 從技術角度來看，訊號線通常預示著潛在或長期看漲趨勢。

如果幾大指數能夠重第一個阻力位（美國納斯達克100指數為17,820點，美國標普500指數為5,143點），則上行訊號可望開始加強。

附MACD振盪器的美國標普500指數日線圖，於2024年5月3日截取自CMC「新一代」交易平台

在此背景之下，MACD振盪器中可能出現的買入訊號是否會被激活，很大程度上取決於幾大股指對今天下午即將發布的兩份宏觀報告的反應。 這兩份報告對美國影響重大，一份是下午2:30發布的勞工報告，一份是下午4:00發布的ISM服務業指數報告。

預計這兩份報告將為經濟活動提供有力的參考價值。 4月的勞工報告可能顯示美國新增24.3萬個就業崗位，失業率穩定在3.8%。 ISM服務業指數可能反彈至51.8點，連續第16個月處於擴張區域。

市場也將密切關注衡量通膨的各項指標，如果這些指標意外上揚並導致利率再次上升，則股市的短期復甦動能可能會偃旗息鼓。 勞動收入可能年增4.1%，顯示薪資存在通膨壓力，可望轉而推動服務業成長。 預計ISM服務業物價指數將持續維持在53.5點的擴張區域。



