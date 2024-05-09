美國債券市場出現大量軋空？

當開立空倉的投資者開始平倉，會發生「軋空」或大量平空倉現象，這推高了特定資產的價格（不要忘記要平空倉或平看跌倉位，就必須從市場下空單， 此操作會推動價格上漲）。 如果空頭投資者因為價格急劇上升而匆忙平倉，這種現像有時可能以無序的方式出現，會迫使進一步平空倉，以避免造成損失或可以減少損失，並反過來對價格上漲產生影響。

大量平空倉的第一個條件是，空倉必須由操作人（並非做市商或長期投資者）聚集起來。 要獲得該信息，可查閱 CFTC 發布的《交易者持倉報告》。 CFTC 是美國衍生性商品市場的監管機構，透過市場上不同類型的操作人分解期貨和選擇權部位。 在這種情況下，我們需要查看分類「槓桿」或槓桿操作人，他們並不持有現金部位，而使用衍生性商品以實現定向目的。

分類「槓桿」或美國債券中不同成熟度的期貨和選擇權（2 年、5 年、10 年和 30 年）槓桿顯示近年來最大的做空淨餘額（通常在絕對值上）。 在相對術語中，這些空倉代表了高比例的持倉量：45% 的2 年期中期債券，37% 的5 年期中期債券，25% 的10 年期中期債券，和20% 的國債或30 年 的債券。

可以說債券空倉太擁擠，符合看到可能平空倉的第一個條件。 第二個條件是價格開始上漲，給未平空倉帶來壓力。 就這方面而言，上週我們看到了債券價格的強勁反彈，該反彈的動因是「鴿派」或語氣軟化的FOMC，以及表明美國經濟降溫的負面經濟意外（世界大型企業聯合會、NFP 和 ISM 服務）。

源自新一代平台的美國 10 年期中期債券日線圖（截至 2024 年 5月 6 日）

一些交易員的空倉可能遭受損失，平空倉的意願會導致價格進一步上漲。 如果宏觀經濟參考持續顯示美國經濟變弱，甚至通膨壓力開始減輕，這種動態情勢可能會加重。 在這種情況下，在未來幾週的經濟議程中，我們必須關注以下可能觸發或催化美國債券「軋空」的數據：密西根州消費者信心指數（5 月10 日星期五）、生產價格（5 月 14 日星期二）以及CPI 與零售（5 月15 日星期三）。

源自新一代平台的美國 2 年期中期債券日線圖（截至 2024 年 5月 6 日）



