油价是否可以重返100美元每桶？

9月份原油市场录得连续第三个月涨势，背后主要受到需求预期改善以及市场对欧佩克与连盟产油国进一步减产的预期推动。WTI期货在过去三个月上涨了21%，布伦特原油期货上涨了26%。然而，受近期投者对全球经济前景的担忧，二者均在本周出现大幅回落，引发市场对油价是否能重回100美元/桶的质疑。那么，引发原油市场波动的背后原因到底是什么呢？

供需悬而未决

在供应方面，国际能源署（IEA）的报告显示，欧佩克与联盟产油国的减产使该卡特尔的石油产量在7月达到每天5000万桶（bpd），降至近两年低点，因为沙特阿拉伯自愿每天额外减产100万桶，并可能将减产延长至2023年底。该组织的产出从今年1月开始急剧下降200万桶/日。与此同时，非欧佩克产油国将产量提高了31万桶/日，达到5020万桶/日，这可能会使全球石油产量在2023年达到创纪录的1.150亿桶/日。美国石油产量是增长的最大贡献者。与此同时，欧派克与俄罗斯等联盟国的供应在7月份似乎已经触底，并在8、9月份连续第二个月上升。路透社的月度调查显示，由于伊朗和尼日利亚8月份产量增加，产量增加了12万桶/日，伊朗的产量创下2018年315万桶/日的新高，使得欧佩克石油产量自2月以来出现首次上升。

需求方面，截至9月29日当周，美国商业原油库存较前一周减少220万桶，目前的库存量低于五年平均值的5%。国际能源署的最新报告显示，到2023年，全球石油需求“将增加220万桶/日，达到1.22亿桶/日，其中中国占增长的70%以上。6月和8月，由于主要经济体第二季度的增长快于预期，全球石油需求达到1.3亿桶/日的历史高位。中国近期经济数据的改善也推动了石油市场的反弹。然而，由于美联储加息和中国经济放缓可能会抑制全球需求，这一势头可能不会在2024年持续。此外，电动汽车的增加将拖累燃料需求。国际能源署预计，到2024年，全球需求将减少100万桶/日。

技术分析

WTI（现货）- 触顶回落

来源：CMC Markets，截至2023年10月6日

WTI价格自7月份以来首次收盘于50日均线之下，预示近期的涨势货已经结束。潜在的近期支持可能在斐波那契23.6%回荡线80左右，进一步下跌将可能打压其价格再次逼近年度低位67美元/桶。但同时，相对强弱指标(RSI)已经接近超卖区域，或暗示潜在的WTI会在近期出现反弹机会，上方的潜在阻力位置仍然在50日均线85美元附近。

布伦特（现货）——挑战关键支持位置

来源：CMC Markets，截至2023年10月6日

布伦特原油已经下滑至重要潜在支持位置84至85美元之间。于此同时，RSI已经进入超卖区域，有希望出现一轮近期的反弹。上方的潜在阻力仍然是50均线附近88美元左右。但是若其跌破目前的支持位置，布伦特原油有可能进一步下探76至78美元的支持区间。



