X

选择您要开设的帐户

  • Home
  • 市场分析
  • 一周展望技术视频：标普试探重阻、恒指延续反弹、原油盘中整理、黄金技术承压、澳元或有技术回撤
Market Outlook

一周展望技术视频：标普试探重阻、恒指延续反弹、原油盘中整理、黄金技术承压、澳元或有技术回撤

撰写者

Tina Teng

MARKET ANALYST

21 2022, 04:10

场投资冒险意愿在美联储议息会议后大幅走升，因中国也表示将稳定金融市场，美股、中国内陆与港股市场上周自底部大幅反弹；

美元在美联储会议后回落，本周需要重点关注商品货币，尤其是澳元与纽币对美元是否可以保持强劲的走势

原油期货在上周重新返回100美元每桶以上，由于俄乌冲突的不确定性对油价有基本面的支撑，但据消息称伊朗核协议有望达成，为在近期打压油价的潜在因素

由于避险情绪降温与美国政府公债收益率居高不加，黄金在上周继续回落，技术承压较为明显


来自CMC的最新消息

News

原油跌破百元大关，黄金险守1900，中国股市哀鸿遍野

本周全球以及中国金融市场都经历大幅波动行情，由于地缘政治风险引发的不确定性、中国部分城市对疫情进行管控再次进入封锁以及美联储升息在即等各方综合因素，引发投资情绪波动。

16 2022
Updates

西方对俄经济制裁深化，原油升破百元关口，金价继续飙升，国际债市上扬
Analysis

避险交易主导交易方向3 - 黄金、白银、原油、欧美、道指、美加
Analysis

黄金与原油初现回落迹象，俄乌关系牵动一线

相关文章

Analysis

避险交易主导交易方向3 - 黄金、白银、原油、欧美、道指、美加

俄乌军事冲突引发避险再次升温，美元、黄金、原油周一均跳空高开，美国股市期指大幅低开

28 2022
Analysis

黄金与原油初现回落迹象，俄乌关系牵动一线

俄乌的紧张局面进一步白热化，在俄罗斯总理普京承认东乌的分离主义地区独立，并开始出派军队后，英国、欧盟、日本与美国先后向俄罗斯实施初步的经济制裁。

23 2022
Sentiment

避险交易主导交易方向2: 黄金、原油、美日、纳指

俄乌关系紧张局势再次升温，引发避险交易重新主导金融市场

21 2022
Market Outlook

一周展望：避险交易主导交易方向-黄金、原油、美日、纳指

美国通胀继续走高，美联储官员示意需要进一步加快升息的步伐，俄罗斯与乌克兰的紧张局势收紧，避险情绪主导金融市场的走势

14 2022