亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.01

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日元兑美元再度跌破150触及去年10月以来高位，能抄底么？

随着日元不断贬值，市场均期待日本央行能做出更明显的YCC调整力度。然而日本央行辜负了市场的期待，仅对当前10年期日债收益率的1%的上限从“硬边界”转变为“参照上限”。这意味着美日债券利差并未出现实质性缩小，导致资金的进一步流出，日元兑美元跌破151，10年期日债收益率触及0.97%。