一周展望：美国4月零售销售；中国4月经济数据；腾讯、阿里财报。

上周主要产品涨跌幅

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本周重要经济事件和数据

欧元区第一季度GDP修正值 —— 周二

西班牙、意大利、德国和法国最近公布的第一季度 GDP 数据表明，由于温和的冬季有助于压低能源成本，欧元区经济证明高通胀具有粘性。

然而，4 月底公布的欧元区第一季度GDP初值令人失望。 与上一季度相比，第一季度经季节性因素调整后的 GDP 仅增长 0.1%。 去年第四季度的GDP被向下修正为下降 0.1%。

第一季度 GDP 修正值不太可能出现任何大的意外。 展望未来，制造业疲软和欧洲央行进一步加息可能会扼杀第二季度的经济复苏。

中国4月社会零售总额 —— 周二

中国 3 月份社会零售总额同比增长 10.6%，高于1-2 月的 3.5%，是 2021 年 6 月以来最快的增长，这增加了人们对中国经济在今年解除封锁后复苏的希望。 奢侈品供应的积极更新也激发了人们对中国消费者回归的乐观情绪，尽管最近的 PMI 、CPI和社融数据表明中国的经济复苏可能陷入疲软，但市场对本月的数据预期表示乐观，或受节假日旅游消费旺季的刺激。市场预期4月社会零售总额同比增长在22%左右，这是自 2021 年 3 月以来的最强增长。规模以上工业生产的增长预计也将从 3 月份的 3.9% 扩大至 10.8%。

美国4月零售销售环比 —— 周二

美国零售额在今年的第一季度呈现逐步放缓的状态，1 月份环比增长 3%，2 月份下降0.4%，3 月份下降 1%。但从目前来看，美国经济似乎处于稳健状态。劳动力市场依然强劲，公司收益普遍为正。

近期美国银行业的动荡可能让一些消费者更加谨慎，这可能会影响他们的消费模式。但4月的通胀数据表现出黏性，消费者支出似乎并没有受到明显的影响。市场预期4月的零售销售环比增长0.7%。

澳大利亚4月失业率 —— 周四

澳大利亚3月失业率仍然保持在历史低位的3.5%，小于预期的3.6%。就业人数新增5.3万人。反映当前劳动力市场仍然强劲，一季度通胀虽然脱离高位但仍处于高位水平。澳联储在5月重新加息25个基点，续刷2012年以来的最高水平。市场预期4月的失业率可能仍维持在3.5%不变，这意味着澳联储稳定通胀的路仍然有很长的一段路要走。

日本4月CPI —— 周五

日本3月总体CPI同比放缓至3.2%，这是自今年1月以来连续2个月呈现放缓。日本的通胀增长似乎失去了增速，对稳定在2%以上的怀疑令新日本央行行长在上任后并没有采取过多激进的政策，其固守鸽派政策使日元在今年呈现贬值的态势。本周的CPI数据若仍然呈现下行压力或支持日本央行行长的鸽派政策，这或使日元仍维持疲软的走势。

以下是具体经济数据和事件：

周一：欧元区3月工业产出

美国5月纽约联储制造业指数

周二：中国4月社会零售总额

中国4月规模以上工业增加值

中国1-4月城镇固定资产投资、全国房地产开发投资

中国4月城镇调查失业率

美国4月零售销售

美国4月工业产出

英国4月失业率

欧元区第一季度GDP修正值

加拿大4月CPI

澳联储5月货币政策会议纪要

周三：欧元区4月CPI终值

FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

腾讯财报

周四：澳大利亚4月失业率

美联储理事杰斐逊就经济前景发表讲话

阿里巴巴财报

周五：日本4月CPI

美联储主席鲍威尔、前主席伯南克发表讲话

本周重要产品关注

美元指数 USDX —— 4小时图

来源：CMC Markets（5月14日）

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美元指数在过去的两个交易日连续走强，目前来看在101附近获得了较强的支撑。现阶段以逢低看多策略为主，突破103或带来进一步的上行至105。

欧元兑美元 EUR/USD —— 日线图

来源：CMC Markets（5月14日）

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欧元兑美元上周出现高位回落，跌破了自4月以来的盘整支撑1.092附近。目前MACD指标高位死叉背离，价格现阶段或见顶，策略以逢高看空为主。下方支撑：1.05。

腾讯控股 0700.HK —— 日线图

来源：CMC Markets（5月14日）

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腾讯股价自今年4月以来持续呈现下跌趋势，目前价格在年线附近获得一定盘整，但暂未看到任何企稳迹象。价格仍处于5日均线之下，暂时不宜猜底。本周关注腾讯的业绩报告能否超预期增长支撑股价，若表现不及预期可能引发进一步的下行。支撑：300。

现货黄金 XAU/USD —— 日线图

来源：CMC Markets（5月14日）

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现货黄金在过去的三个交易日连续收阴，主要受美元走强导致。价格失守5日均线短期由强转弱，MACD指标高位出现死叉，或引发价格进一步的下跌。日线级别上升趋势支撑在2000附近，若失守或引发进一步的下跌。



