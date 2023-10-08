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一周展望：美国9月CPI，中国9月贸易数据、CPI，美国银行股Q3财报！

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

08 Oct 2023, 21:45

本周重要经济事件和数据

 

美联储9月货币政策会议纪要 —— 周四

美联储在９月会议维持利率不变，但暗示可能在年底前加息，且高利率水平将维持很长一段时间。其鹰派指引导致美元和美国10年期国债收益率大幅走高。 美联储缩减了明年的降息预期，将2024年联邦基金利率指引从4.6%上调至5.1%，同时维持2023年指引5.6%不变。 美联储还将今年GDP指引上调至2.1%，并将全年失业率预期下调至3.8%。 美联储重申，在利率决策方面仍然依赖数据。 既然如此，美国经济的韧性表明美联储可能还有更多工作要做。 即将公布的会议纪要也可能为市场提供进一步的线索，表明美联储官员对过度紧缩风险的担忧程度。 美联储主席鲍威尔表示，美联储将谨慎行事，这表明进一步加息的潜在负面影响存在一定的不确定性。

 

美国9CPI —— 周四

上周美国9月的就业数据并没有对当前利率期货市场的预测有明显影响，ADP就业大幅度萎缩，失业率超预期维持在3.8%，而新增就业人数却大超预期。CME的FED Watch预测美联储在11月1日维持利率在5.25% - 5.5%的概率为72.9%，加息25个基点的概率为27.1%。美国 9 月的CPI数据很可能成为美联储是否会在 11 月会议加息的重要依据。在能源价格上涨的背景下，美国总体CPI连续两个月回升， 8 月总体通胀率攀升至 3.7%。 但核心CPI持续放缓，从 7 月的 4.7% 降至 8 月的 4.3%。 市场预期9 月份核心 CPI 进一步放缓至 4.1%，总体CPI预期同比放缓至3.6%。考虑到近期国际油价距高位下跌超10%，预计总体CPI在年内剩余月份的增长有限，美联储后续进一步加息的条件非常有限。

 

中国9月贸易数据、CPI —— 周五

最近的贸易数据暂时很难表明中国的经济活动出现大幅回升，但止跌趋势似乎有所收窄。而近期的一些数据也在官方连续出台政策的刺激下显示出回暖趋势，其中9月官方制造业PMI录得50.2%，时隔五个月重回扩张区间。非制造业PMI录得51.7%，较上月上涨0.7%。服务业景气度有所回升。8月总体CPI回升至0.1%，市场预期9月总体CPI同比进一步上涨至0.2%，PPI预计同比-2.4%，较前值的-3%进一步收窄。市场预期9月进口（以美元计）同比-6%，较上月的-7.3%进一步收窄，出口预期同比-7.3%，上月为-8.8%。

 

美国银行股Q3财报 —— 周五

摩根大通

过去一年，摩根大通在美国主要银行中表现突出，其股价表现远远好于花旗集团和富国银行等竞争对手。 作为3月份地区银行危机的主要受益者，该股在7月触及 2022 年 1 月以来的最高水平，但在随后几个月略有回落。硅谷银行和签字银行的破产让该行获得了超过 500 亿美元的新存款。并且，利率市场的波动也带来了好处，该银行在第一季度和第二季度的收入均大幅增长，后一季度的收入达到创纪录的 420.4 亿美元，超出了预期的393.4亿美元。净利润为 144.7 亿美元，比去年同期增长 67.3%。 随着存贷利差扩大，该银行还将净利息收入指引上调至 870 亿美元。市场预期第三季度营收将达到395亿美元，净利润预期为109.05亿美元。

 

富国银行

作为美国银行中最依赖抵押贷款业务的银行，随着利率上升打击美国消费者支出，富国银行总体贷款开始放缓。 第二季度收入为 205.3 亿美元，净利润为 49 亿美元，收入和利润均超出预期。 但超预期的财报业绩并没有让富国银行的股价明显上涨，该股在7月中下旬持续下跌，截至10月6日收盘，该股年内下跌1.61%。其平均贷款总额低于预期，为 9459 亿美元，存款总额同比下降6.8%。信贷损失准备金为 17.1 亿美元，较去年的 5.8 亿美元大幅增加，表明贷款正在放缓。 净利息收入高于预期，达到 132 亿美元，由于利率上升有助于提高利润率，该银行提高了全年目标。 第三季度营收预计将增至 201.6 亿美元，净利润预计为43.6亿美元。 投资者可能会密切关注用于弥补不良贷款的资金数额，预计还将专门拨出 13.5 亿美元。

 

花旗银行

随着股价跌至接近一年低点，花旗集团首席执行官Jane Fraser在上个月宣布了另一项重组计划，该银行正在剥离其海外消费银行部门并巩固其高级领导层。花旗集团已经陷入困境一段时间了。 它是美国利润最低的银行之一，该银行今年已裁减 5000 个职位。 去年花旗集团表示将重点关注五个关键业务领域：财富管理、投资银行、贸易、服务和零售。 Fraser的计划是让五名高级管理人员负责监督这些领域，并向她汇报。 第二季度，花旗集团营收同比下降 1%，至 194 亿美元，净利润同比下降 36%，至 29 亿美元。 FICC 收入同比下降 13% 至 35.3 亿美元，股票交易收入下降 10% 至 11 亿美元。 运营支出增长 9%，达到 135.7 亿美元，信贷损失同比增长 77%，达到 15 亿美元。 成本是Fraser需要关注的领域。 花旗集团的员工成本占收入的比例明显高于摩根大通等其他银行。 市场预期第三季度营收为 192.8亿美元，净利润预期为23.88亿美元。

 

以下是具体经济数据和事件：

 

周一：中国9月M1，M2货币供应（年率）

           中国9月新增社会融资规模

           中国9月新增人民币贷款

 

周二：美国9月NFIB小型企业信心指数

           日本8月贸易帐

           美联储副主席杰斐逊发表讲话

           2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话                                                  

 

周三：美国9月PPI（月率/年率）                                                        

           美联储理事沃勒发表讲话

           2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话

           美联储理事鲍曼发表讲话

 

周四：英国8月三个月GDP（月率）

           英国8月GDP（月率/年率）

           美国9月总体/核心CPI（月率/年率）

           美联储9月货币政策会议纪要

           欧洲央行9月货币政策会议纪要

          

 

周五：中国9月贸易数据

           中国9月CPI/PPI（月率/年率）

           美国10月密歇根大学消费者信心指数（初值）

           摩根大通、富国银行、花旗Q3财报

         

本周重要产品关注

 

道琼斯工业指数 （DJI Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（10月7日）

上周五道指探底回升，从技术上看32600或形成阶段性的支撑。当前美国股指与10年期国债收益率呈反比关系。若通胀符合预期降温或淡化美联储进一步加息的预期，从而促使国债收益率走低，或支撑股指走出一段反弹行情，上方第一目标34400，若突破或进一步上行至35000。

 

 

澳元兑美元 （AUD/USD） —— 日线图

 来源：CMC Markets（10月7日）

澳元兑美元在0.63附近止跌回升，技术形态上在通道下轨测试支撑有效，MACD或形成二次底背离。若美国本周通胀数据如预期放缓或使美元指数走弱，支撑澳元进一步反弹至0.65。

 

 

现货黄金 （XAU/USD Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（10月7日）

 

黄金近期受国债收益率走高影响持续下跌，技术上或走完完整5浪下跌。周五探底回升重回5日均线之上，预计此处为阶段性低点，下方低点支撑参考今年2月低点1807附近。目前可考虑逢低看多策略，上方目标1885。

 

 

澳洲200指数（S&P/ASX 200 Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（10月7日）

 

澳洲200指数在6850形成潜在双底支撑，观察价格能否站上7070，若突破该水平阻力或再次回到震荡通道中，并有望再次挑战7300附近阻力。


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