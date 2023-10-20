台积电业绩好于预期，第四季度指引乐观，后市有望进一步上涨。

台积电于周四美股盘前公布了第三季度财报，其中营收录得5467亿新台币，同比下降10.83%，但环比增长13.7%。净利润录得2108亿新台币，同比下降25%，环比增长16%。



在上个季度的财报会议上，台积电承认半导体产业已进入库存调整周期，当时管理层的预期是产业整体库存将在2023年上半年重新平衡。 但考虑到库存整体高于历史水平且终端需求复苏较弱，本次下行周期远长于预期，目前多数投资者预计整体库存要到 2023 年底甚至2024年年初才能恢复到健康水平。



在本次财报会议上，管理层传递了积极的信息，例如库存调整即将结束，个人电脑和智能手机出现需求稳定的早期迹象。 预计整体库存水平将在 2023 年第 4 季度继续下降，台积电目前预计 2024 年将实现健康增长前景。



在资本支出方面，台积电指导 2023 年资本支出接近 320 亿美元，并没有提供 2024 年任何量化指导。不过，管理层预计未来几年资本支出增长将趋于平稳 ，且未具体提及美元金额的减少。 此外，管理层表示，30%左右的资本密集度只是一个预测，并不是指明年，而是3-5年的时间范围，这可能意味着 2024 年的资本支出前景好于此前预期。



在技术地位上，针对投资者对台积电进入 N2 时代竞争力的持续担忧，管理层在会议上特别强调，他们即将推出的 N3P 制程技术已表现出的 PPA（Power、Performance、Area）相较于英特尔的 18A具有好的成本和技术。 更重要的是，台积电相信其 N2将比其 N3P 和英特尔 18A 更先进，并预计其推出后将成为业界最先进的技术，有望在2025年实现量产。

第四季度业绩指引更好



对于 23 年第四季度，管理层指导收入在 188-196 亿美元范围内（中点环比增长 11.1%），毛利率在 51.5-53.5% 范围内，营业利润率在 39.5-41.5% 范围内。



台积电股价近期呈现触底反弹，昨日在财报发布后一度高开5.8%，整体呈现高位横盘趋势，最终收涨3.7%。目前该股的市盈率在15.5，处于近10年来的相对低位。其领先技术地位在全球晶圆代工市场占60%的份额，投资者看好其坚实的技术领先地位和执行力或比同行更能抓住行业的长期结构性增长。



从股价整体结构上看，昨日多头呈现放量，并站上60日均线，均线系统呈现金叉排列，后市进一步上行概率较大，整体策略以逢低看多为主。目标价参考110。





台积电 (TSM – Cash) —— 日线图

来源：CMC Markets（10月20日）



